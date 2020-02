Bij VVV-Venlo genieten ze volop van de goede resultaten van de afgelopen weken in de Eredivisie. De formatie uit Limburg won zaterdag met 0-1 bij FC Groningen en is in het kalenderjaar 2020 nog ongeslagen.

"Ongeslagen nog, hè. Dat is het belangrijkst. We kunnen het over het voetbal hebben, maar dan zijn we snel klaar", zei VVV-captain Danny Post na de wedstrijd in Groningen tegen FOX Sports.

"Het boeit ons niet op dit moment. Het heeft de laatste weken niet altijd meegezeten, dat we bijvoorbeeld niet wonnen en een punt pakten. Dit zijn drie gestolen punten, maar dat kan ons niets schelen."

VVV speelde in 2020 zes duels in de Eredivisie en boekte bij FC Groningen de derde zege van dit jaar. De andere drie duels eindigden in een gelijkspel, waaronder thuis tegen PSV (1-1).

De Koning: 'Geloven dat overal wat te halen valt'

Ook VVV-trainer Hans de Koning was uiterst blij met de overwinning van zijn ploeg. VVV is sinds de winterstop gestegen naar plaats veertien op de ranglijst en daardoor voorlopig verlost van degradatiezorgen.

"Als de bal er dan nog ingaat zo in de laatste minuten, dat is dan wel lekker ja. Dan zullen er veel mensen zeggen dat het niet verdiend is, maar dat telt op zo'n moment niet voor ons", zei De Koning bij FOX Sports.

"Wij willen echt als team functioneren. Dat betekent dat je moet geloven dat er overal wat te halen valt. Dan moet je wel wedstrijden goed doorkomen en een beetje mazzel hebben. Uiteindelijk moet je zelf gaan voetballen. Dan zie je wat ons dat brengt."

