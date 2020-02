AZ heeft Yukinari Sugawara definitief vastgelegd. De Alkmaarders, die de Japanner sinds afgelopen zomer huurden van Nagoya Grampus, hebben zondag de optie tot koop gelicht.

De negentienjarige Sugawara ligt nu tot medio 2025 vast bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. De rechtsback kwam dit seizoen al 27 keer in actie voor de hoofdmacht van AZ. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en één assist.

Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, is blij met het definitief vastleggen van Sugawara."Het is mooi dat we Yuki het afgelopen half jaar hebben kunnen zien spelen en trainen. We waren vrij snel overtuigd dat we de optie in zijn contract zouden lichten. Dat hebben we nu gedaan."

"Het is een jonge speler die laat zien dat hij er al klaar voor is als hij in het eerste elftal moet spelen. Dan is het mooi dat je een talent voor zo'n lange tijd kan vastleggen', aldus Huiberts op de website van AZ.

Sugawara bereidt zich momenteel met AZ voor op de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat duel in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur.

