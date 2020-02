Róbert Bozeník is blij en trots na zijn eerste doelpunt voor Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. De nieuweling uit Slowakije hielp zijn ploeg zaterdag aan een 2-1-overwinning op Fortuna Sittard.

"Ik ben zo blij met dit doelpunt. Het is mijn eerste goal in dit stadion en voor onze eigen fans. Het belangrijk dat we de drie punten hebben gepakt", zei de twintigjarige Bozeník na afloop van het duel tegen FOX Sports.

Bozeník kwam in de winterstop over MSK Zilina en maakte tegen Fortuna Sittard, net als vorige week op bezoek bij PEC Zwolle (3-4), de winnende treffer. De spits staat na drie Eredivisie-duels op twee doelpunten.

"De tweede bal kwam terecht bij Rick Karsdorp en hij schoot op doel. Ik wilde de bal van richting veranderen en dat is wel gelukt, ook nog op het goede moment", lachte Bozeník tijdens het beschrijven van de 2-1.

Róbert Bozeník viert zijn treffer met de fans van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Bozeník moet wennen aan Eredivisie

Bozeník speelde bijna voor het eerst een volledige wedstrijd in de Eredivisie. De aanvaller, die in de 89e minuut naar de kant werd gehaald, moet dan ook nog wennen aan de Nederlandse competitie.

"Het was een zware wedstrijd voor mij. Ik speel niet vaak negentig minuten. De laatste keer was twee weken terug met Jong Feyenoord en dat is natuurlijk van een ander niveau. Ik ben dus kapot, net als iedereen", aldus Bozeník.

Feyenoord-coach Dick Advocaat was lovend over Bozeník. "Hij geeft niet op, zo'n type speler is het. Hij had al twee kansen gehad en die benutte hij niet, maar de moeilijkste bal schiet hij er wel in."

"Het was verder niet best vandaag, maar we moeten niet vergeten wat er allemaal is gebeurd", zei Advocaat tegen FOX Sports over de dood van materiaalman Carlo de Leeuw, ruim een week geleden. "Gisteren was de crematie. Je merkt toch dat het nog in de hoofden zit, maar de spelers hebben gewerkt als paarden."

