Door de uitbraak van het COVID-19-coronavirus in de noordelijke regio's Lombardije en Verona gaan zondag drie voetbalwedstrijden in de Italiaanse Serie A-competitie niet door.

Het gaat om de wedstrijden tussen Inter Milan en Sampdoria, Atalanta tegen Sassuolo en Hellas Verona tegen Cagliari. Het is nog niet bekend wanneer deze wedstrijden worden ingehaald.

Zaterdag was de wedstrijd op het tweede Italiaanse niveau (Serie B) tussen Ascoli en Cremonese al afgelast. Ook een Serie C-werdstrijd tussen Piacenza en Sambenedettese is uitgesteld, net als een paar dozijn jeugd- en amateurwedstrijden.

Inmiddels zijn in Italie 79 mensen besmet met het virus en zijn er twee dodelijke slachtoffers gevallen aan de gevolgen van het coronavirus. Veel evenementen in de twee noordelijke regio's zijn op last van de autoriteiten afgelast.

