Martin Braithwaite was bij zijn debuut voor FC Barcelona zaterdag betrokken bij twee treffers. De Deense aanvaller was zelf vooral onder de indruk van Lionel Messi, die viermaal scoorde tegen Eibar (5-0).

"Ik ga mijn shirt niet wassen, nadat Messi me omhelsde", zei Braithwaite tegen AS. "Hij bedankte mij na zijn vierde treffer en dat was een prachtig gebaar."

Braithwaite werd deze week overgenomen van Levante. Barcelona kreeg dispensatie om buiten de transferwindow een speler aan te trekken nadat Ousmane Dembélé een zware blessure opliep.

"Messi is een geweldige kerel", zei de 28-jarige Braithwaite. "Hij probeerde me op mijn gemak te stellen door steeds naar mij te passen."

"Ik voel me sowieso erg goed in mijn eerste dagen in Camp Nou. Als je me twee weken geleden had verteld dat ik voor Barcelona zou spelen, had ik je voor gek verklaard."

Messi maakte zaterdag de eerste vier treffers tegen Eibar. (Foto: Pro Shots)

Setién: 'Messi doet dingen waar andere spelers alleen van dromen'

Ook Barcelona-coach Quique Setién loofde Messi. De Argentijn is met achttien treffers ruimschoots topscorer van La Liga.

"Messi presteert al veertien of vijftien jaar op dit niveau", zei de trainer, die Frenkie de Jong zaterdag slechts een half uur liet invallen.

"Met Messi in je team ben je als coach altijd verzekerd van doelpunten. Hij is de beste speler ter wereld en doet dingen waar andere spelers alleen van kunnen dromen."

Er breekt een belangrijke week aan voor Barcelona. Dinsdag gaan de Catalanen op bezoek bij Napoli in de achtste finales van de Champions League en zondag speelt de ploeg van Messi uit tegen Real Madrid, dat zaterdag met een 1-0-nederlaag tegen Levante de koppositie verloor aan de rivaal.

