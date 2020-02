Bas Nijhuis betwijfelt of hij in de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard kort na rust een strafschop had moeten geven aan de Rotterdammers. De scheidsrechter vraagt zich ook af of de VAR wel moet ingrijpen in zulke situaties.

"Dit is een moment waar we in Zeist over moeten discussiëren of de VAR hier wel of niet moet ingrijpen", zei Nijhuis na afloop van de wedstrijd, die Feyenoord met 2-1 won, bij FOX Sports.

De arbiter liet het spel aanvankelijk doorgaan na een lichte duw van Fortuna-verdediger Lazaros Rota in de rug van Feyenoorder Robert Bozeník, die niet bij het spel betrokken was. De VAR riep Nijhuis naar de kant om de beelden te bekijken, waarna de arbiter een strafschop gaf. Steven Berghuis opende vervolgens de score.

"In het veld zag ik dat de bal door Berghuis werd geschoten en op dat moment kreeg ik in mijn oor te horen dat ik naar de zijlijn moest komen. Op de beelden zag ik dat Bozeník geduwd werd en dat hij een tik achter op zijn benen krijgt. Aan de hand daarvan gaf ik een strafschop", legde hij zijn beslissing uit.

Bas Nijhuis gaf na de strafschop drie gele kaarten aan de technische staf van Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

'Die tweede was voor mij wel duidelijk een penalty'

Tien minuten later kreeg ook Fortuna een penalty na tussenkomst van de VAR. De bal ging op de stip nadat keeper Justin Bijlow Felix Passlack had geraakt in het gezicht. Het buitenkansje werd benut door Mark Diemers.

"Bij die tweede had ik op het veld het gevoel dat Bijlow de bal speelde", aldus Nijhuis. "Bij het bekijken van de beelden zag ik dat de bal inderdaad gespeeld werd, maar dat hij ook het hoofd van de aanvaller nog meenam. Dat was voor mij wel duidelijk een penalty."

Twintig minuten voor tijd bracht basisdebutant Robert Bozeník Feyenoord opnieuw op voorsprong en bezorgde zijn ploeg daarmee de winst.

Robert Bozeník maakt de winnende treffer voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Ultee en Advocaat begrijpen niets van strafschop

Fortuna-coach Sjors Ultee begreep niets van de penalty die Feyenoord kreeg. "Dit is schandalig", foeterde hij. "Als geen enkele speler of toeschouwer aan een penalty denkt, dan is het heel gek dat iemand in Zeist daar wel aan denkt."

"Hij kreeg het advies om een strafschop te geven, maar als we alle situaties zo gaan beoordelen dan kan je heel veel penalty's per wedstrijd gaan geven. De VAR zou alleen grote fouten moeten corrigeren", stelde Ultee.

Ook Feyenoord-coach Dick Advocaat vond de strafschop voor zijn ploeg onterecht. "Hij had hem ook niet kunnen geven. Ik vond het spel van mijn ploeg net zo slecht als die penalty", zei hij lachend.

