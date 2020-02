Feyenoord heeft zaterdag de zevende zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in eigen huis nipt met 2-1 van Fortuna Sittard. De VAR speelde een hoofdrol in De Kuip.

Feyenoord kwam op voorsprong door een rake strafschop van Steven Berghuis, maar zag Fortuna de stand in evenwicht brengen dankzij een eveneens benutte penalty van Mark Diemers. Beide werden gegeven na ingrijpen van de VAR en met name die van Feyenoord was dubieus.

De thuisclub trok vervolgens alsnog aan het langste eind door een goal van basisdebutant Róbert Bozeník. De Slowaakse aankoop en vervanger van de geblesseerde Nicolai Jørgensen was vorige week ook al matchwinner namens Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle (3-4).

Feyenoord verstevigde de derde plaats en verkleinde het gat met koploper Ajax (zondag uit tegen Heracles Almelo) en nummer twee AZ (zondag thuis tegen PEC Zwolle) tot respectievelijk zeven punten en één punt. Fortuna bleef de nummer veertien, met twee punten voorsprong op nummer zestien PEC.

De spelers van Feyenoord klappen als eerbetoon aan de overleden Carlo de Leeuw. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord begint stroef tegen Fortuna

Na een minuut applaus ter nagedachtenis aan de overleden materiaalman Carlo de Leeuw begon Feyenoord stroef tegen Fortuna, dat vorig seizoen nog stuntte in De Kuip (0-2). De ploeg speelde in een te laag tempo, waardoor er amper kansen werden gecreëerd.

Jens Toornstra was in de eerste 45 minuten het dichtste bij een doelpunt voor Feyenoord, maar hij kon een inzet van Berghuis net niet optimaal verlengen, waardoor doelman Alexei Koselev nog op miraculeuze wijze zijn doel schoon kon houden.

Feyenoord kwam in de tweede helft een stuk beter uit de startblokken en dat resulteerde in de 52e minuut in de dubieuze 1-0. Berghuis mocht aanleggen vanaf 11 meter omdat de VAR een overtreding zag in een ogenschijnlijk onschuldige botsing van Lazaros Rota met Bozeník.

Scheidsrechter Bas Nijhuis geeft drie stafleden van Fortuna Sittard een gele kaart wegens te fel protesteren. (Foto: Pro Shots)

Drie stafleden van Fortuna ontvangen gele kaart

Fortuna was heel even gefrustreerd (scheidsrechter Bas Nijhuis gaf in één keer drie stafleden een gele kaart), maar rechtte daarna de rug en maakte zelfs in de 63e minuut de 1-1. Dit keer mocht Diemers aanleggen vanaf 11 meter nadat keeper Justin Bijlow Felix Passlack had geraakt in het gezicht.

Een nieuwe stunt leek daardoor in de maak, maar in de 72e minuut werd het toch 2-1 voor Feyenoord. Bozeník tikte een harde voorzet van Rick Karsdorp met zijn knie binnen en was zodoende opnieuw goud waard voor zijn club.

Fortuna deed er in de slotfase alles aan om de 2-2 te forceren, maar ondanks mogelijkheden voor Vitalie Damascan (recht op Bijlow) en Diemers (net over) bleef die uit. Feyenoord kon opgelucht ademhalen en behield het de ongeslagen status onder trainer Dick Advocaat in de Eredivisie.

