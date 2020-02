Met een vaste transfersom van 15,75 miljoen is Antony de op twee na duurste Eredivisie-speler aller tijden. Ajax maakte zaterdagavond bekend dat de Braziliaan voor vijf jaar heeft getekend en in de zomer overkomt van São Paulo.

De kans is groot dat Antony uiteindelijk de duurste aankoop ooit van een Eredivisie-club wordt, want via bonussen kan de transfersom oplopen tot 21,75 miljoen. Die bonussen krijgt de Braziliaanse club als Antony bijvoorbeeld tot een bepaald aantal duels of doelpunten komt voor Ajax, of als hij met de Amsterdamse ploeg een prijs wint.

Miralem Sulejmani is met 16,25 miljoen euro de duurste aankoop aller tijden. De Serviër maakte in 2008 de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, waar hij weinig succesvol was.

De ranglijst met duurste aankopen ooit van Nederlandse clubs wordt gedomineerd door Ajax. PSV is met drie spelers vertegenwoordigd in de top tien.

Duurste Eredivisie-aankopen 1. Miralem Sulejmani (16,25 miljoen) in 2008 van Heerenveen naar Ajax

2. Daley Blind (16 miljoen) in 2018 van Manchester United naar Ajax

3. Antony (15,75 miljoen) in 2020 van São Paulo naar Ajax

4. Quincy Promes (15,7 miljoen) in 2019 van Sevilla naar Ajax

5. Edson Álvarez (15 miljoen) in 2019 van Club América naar Ajax

6. Bruma (15 miljoen) in 2019 van RB Leipzig naar PSV

7. Matjea Kezman (14 miljoen) in 2000 van Partizan naar PSV

8. Razvan Marin (12,5 miljoen) in 2019 van Standard Luik naar Ajax

9. Hirving Lozano (12,5 miljoen) in 2017 van Pachuca naar PSV

10. David Neres (12 miljoen) in 2017 van São Paulo naar Ajax

Ajax nam eerder Neres over van São Paulo

Volgens Braziliaanse media heeft São Paulo een doorverkooppercentage van 20 procent bedongen als Ajax de aanvaller in de toekomst met winst doorverkoopt. Daarnaast zou Ajax zo'n 7 miljoen euro betalen aan São Paulo om eenzelfde doorverkoopclausule in het contract van David Neres af te kopen.

Ajax nam Neres in januari 2017 voor 12 miljoen euro over van São Paulo.