Willem II is zaterdag voor de derde keer op rij tegen puntenverlies aangelopen in de Eredivisie. De Tilburgers gingen met 4-2 onderuit op bezoek bij FC Emmen.

Miguel Araujo opende in de twintigste minuut de score voor Emmen. Na een klein uur spelen bracht Pol Llonch Willem II langszij, maar slechts drie minuten later leidde de thuisploeg met 3-1 dankzij goals van Michael de Leeuw en debutant Luka Adzic.

Een kleine twintig minuten voor tijd zorgde Mike Trésor Ndayishimiye uit een strafschop voor de aansluitingstreffer. Sergio Peña, die ook goed was voor drie assists, stelde elf minuten voor tijd de drie punten alsnog veilig voor Emmen.

Willem II won op 2 februari tegen Heracles Almelo (1-0) voor het laatst in de competitie. Daarna verloren de Brabanders bij PSV (3-0) en speelden ze gelijk tegen FC Utrecht (1-1). Door de matige serie staat de ploeg nu vijfde en kan nummer zes Vitesse zondag bij een overwinning op PSV op gelijke hoogte komen.

FC Emmen boekte al zijn achtste thuiszege van dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van coach Dick Lukkien klimt naar de twaalfde plaats en heeft een ruime voorsprong op de degradatiestreep.

FC Emmen viert de 3-1 van debutant Luka Adzic. (Foto: Pro Shots)

Emmen opent score ondanks overwicht Willem II

Willem II domineerde in de openingsfase de wedstrijd op De Oude Meerdijk, maar slaagde er niet in om gevaarlijk te worden. Aan de andere kant sloeg Emmen bij de eerste kans meteen toe. De Peruaan Araujo kopte raak uit een hoekschop van zijn landgenoot Peña.

In het vervolg van de eerste helft was Emmen tweemaal dicht bij de 2-0. Een vrije trap van Glenn Bijl ging net naast en de net ingevallen Adzic stuitte op slag van rust op doelman Timon Wellenreuther.

Vangelis Pavlidis en Ndayishimiye misten voor rust kansen voor Willem II. Een klein kwartier na de onderbreking vond het elftal van coach Adrie Koster wel het net. Llonch plaatste de bal na een combinatie met Mats Köhlert van de rand van het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek.

In een mum van tijd stond Emmen met 3-1 voor. Eerst schoot De Leeuw de bal schitterend in de kruising en een minuut later breidde Adzic de marge na een fraaie actie verder uit. De 21-jarige Serviër werd daarmee de jongste debutant ooit voor Emmen die scoorde in de Eredivisie.

Willem II kwam tien minuten later opnieuw terug in de wedstrijd. Na een overtreding van Michaël Heylen op Che Nunnely ging de bal op de stip, waarna Ndayishimiye de strafschop feilloos benutte. Enkele minuten later zorgde Peña met een schot door het midden alsnog voor de beslissing.

