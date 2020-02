Ajax heeft zich voor volgend seizoen definitief versterkt met Antony. De negentienjarige Braziliaanse aanvaller komt na de zomer voor 15,75 miljoen euro over van São Paulo uit zijn geboorteland.

De transfersom kan middels variabelen oplopen tot maximaal 21,75 miljoen euro. Antony tekent een contract voor vijf jaar tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA.

Antony werd al maanden in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De Amsterdammers wilden hem in de winterstop al inlijven, maar bereikten toen geen akkoord met São Paulo.

"We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden."

Antony in het shirt van een jeugdselectie van Brazilië. (Foto: Getty Images)

Geruchten gingen eerst over 29 miljoen euro

Verschillende media meldden vorige week al dat er overeenstemming was tussen Ajax en São Paulo over Antony, maar hadden het toen ook over een bedrag van 29 miljoen euro. Uiteindelijk blijkt dat dit bedrag dus een stuk lager ligt.

Antony wordt met 15,75 miljoen euro achter Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro, in 2008 van sc Heerenveen naar Ajax) en Daley Blind (16 miljoen euro, in 2018 van Manchester United naar Ajax) de op twee na duurste Eredivisie-speler aller tijden.

De linkspoot, die maandag zijn twintigste verjaardag viert, maakte vorig jaar vier doelpunten in 29 wedstrijden in de Braziliaanse Série A. Hij zal komende zomer naar verwachting met Brazilië uitkomen op de Olympische Spelen van Tokio.

Antony, voluit Antony Matheus dos Santos, is de eerste aankoop van Ajax voor volgend seizoen. De regerend landskampioen en huidige koploper in de Eredivisie raakt na dit seizoen al wel Hakim Ziyech voor 41 miljoen euro kwijt aan Chelsea.

