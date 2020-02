Feyenoord begint met Rick Karsdorp in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Sven van Beek zit voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie.

Karsdorp krijgt de voorkeur boven Lutsharel Geertruida. Hij kampte voor de winterstop met een liesblessure en moest in de afgelopen weken telkens genoegen nemen met een plek op de bank.

Van Beek lag er al het hele seizoen uit vanwege een enkelblessure. Hij keerde vorige week terug op de groepstraining en is nu klaar voor zijn eerste speelminuten sinds juli vorig jaar.

Feyenoord mist tegen Fortuna nog wel Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen en Eric Botteghin, waardoor Sam Larsson, Róbert Bozeník en Edgar Miguel Ié aan de aftrap verschijnen. Voor Bózenik, vorige week matchwinner tegen PEC Zwolle (3-4), is het zijn eerste basisplaats.

Feyenoord sinds komst Advocaat ongeslagen

Feyenoord is al sinds de komst van trainer Dick Advocaat begin november ongeslagen in de Eredivisie en is geklommen naar de derde plaats, op tien punten achterstand van koploper Ajax.

Fortuna strijdt tegen degradatie. De Limburgers, die eerder dit seizoen thuis met 4-2 wonnen van Feyenoord, staan veertiende, met twee punten voorsprong op nummer zestien PEC Zwolle.

Het duel tussen Feyenoord en Fortuna start om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Sander van der Eijk fungeert vanuit Zeist als VAR.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Ié, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Bozeník, Larsson.

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Rota, Amiot, Dammers, Cox; Passlack, Tekie, Smeets, Carbonell, Diemers; Ciss.

