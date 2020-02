Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag met vier doelpunten aan een 5-0-zege op laagvlieger Eibar geholpen. Frenkie de Jong speelde als invaller een half uur mee.

Door de simpele thuiszege is Barcelona in elk geval een paar uur de koploper van La Liga. Real Madrid kan langszij komen als het weet te winnen op bezoek bij Levante (aftrap 21.00 uur).

Voor aanvang van de wedstrijd in Camp Nou protesteerden de supporters van Barcelona met witte zakdoekjes tegen clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu. Eerder deze week meldden diverse media dat de preses een socialemediabedrijf had ingeschakeld om sterspelers als Messi, Gerard Piqué en concurrerende presidentskandidaten zwart te maken.

Messi had de laatste vier wedstrijden niet gescoord voor 'Barça', maar de Argentijnse vedette maakte met een hattrick voor rust een einde aan die doelpuntendroogte. Bij zijn eerste twee treffers stond de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar aan het eindpunt van een soepele combinatie.

Bij de derde goal wilde Messi de treffer aan Antoine Griezmann gunnen, maar de Fransman verprutste de kans met een zwakke aanname. De bal viel per toeval weer voor de voeten van Messi, die simpel kon scoren.

Stand bovenin La Liga 1. Barcelona 25-55

2. Real Madrid 24-53

3. Getafe 24-42

4. Atlético Madrid 24-40

5. Sevilla 24-40

Debutant Braithwaite betrokken bij twee goals

In het laatste kwartier maakte Martin Braithwaite zijn debuut voor Barcelona. De club kreeg dispensatie om de Deen buiten de transferperiode aan te trekken vanwege de ernstige blessure van Ousmane Dembélé.

In de slotfase bracht Braithwaite via Eibar-doelman Marko Dimitrovic Messi opnieuw in stelling, waarna de Argentijn van dichtbij kon scoren. Kort daarna zag Braithwaite een inzet gekeerd door Dimitrovic en kon Arhur de rebound binnentikken: 5-0.

Dinsdag speelt Barcelona in Italië de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli.

