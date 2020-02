Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag met vier doelpunten aan een 5-0-zege op Eibar en de koppositie in La Liga geholpen. In Italië hielp Cristiano Ronaldo met een doelpunt in zijn duizendste duel Juventus aan een 1-2-zege op SPAL.

Door de simpele thuiszege nam Barcelona de koppositie over van Real Madrid. 'De Koninklijke' verzuimde de eerste plaats later op de avond te heroveren door met 1-0 te verliezen op het veld van Levante.

Het enige doelpunt kwam in de 79e minuut van de voet van José Luis Morales. Hij passeerde Thibaut Courtois met een fraaie pegel in de korte hoek.

Real Madrid zag topaankoop Eden Hazard met een nieuwe blessure uitavllen. Komende zondag staat de 'Clásico' in Madrid op het programma.

Stand bovenin La Liga 1. Barcelona 25-55

2. Real Madrid 25-53

3. Getafe 24-42

4. Atlético Madrid 24-40

5. Sevilla 24-40

Debutant Braithwaite betrokken bij twee goals

Messi had de laatste vier wedstrijden niet gescoord voor 'Barça', maar de Argentijnse vedette maakte tegen Eibar met een hattrick voor rust een einde aan die doelpuntendroogte.

Frenkie de Jong speelde als invaller een half uur mee. Een andere invaller, debutant Martin Braithwaite, eiste in de slotfase een hoofdrol voor zich op.

De Deen bracht via Eibar-doelman Marko Dimitrovic Messi opnieuw in stelling, waarna de Argentijn van dichtbij kon scoren. Kort daarna zag Braithwaite een inzet gekeerd door Dimitrovic en kon Arhur de rebound binnentikken: 5-0.

Dinsdag speelt Barcelona in Italië de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli.

Ronaldo scoort in duizendste duel

Voor Ronaldo was het de elfde competitiewedstrijd op rij waarin hij trefzeker was. Daarmee evenaart hij het Serie A-record van Gabriel Batistuta.

In zijn duizendste wedstrijd voor club en land opende Ronaldo vijf minuten voor rust de score. Bij een snelle uitval over de rechterkant gaf Juan Cuadrado een strakke voorzet en schoot de Portugees hard en hoog binnen.

Matthijs de Ligt moest tegen hekkensluiter SPAL opnieuw op de bank beginnen. De Oranje-international mocht kort na rust invallen als vervanger van Giorgio Chiellini. De aanvoerder stond voor het eerst in de basis na zijn kruisbandblessure.

Kort na de invalbeurt van De Ligt tekende Aaron Ramsey met een stiftje voor de 0-2. Nu tussenkomst van de VAR kreeg SPAL een strafschop, waaruit Andrea Petagna de 1-2 binnen schoot. Ronaldo was daarna dicht bij zijn tweede treffer, maar zijn vrije trap raakte de lat.

Stand bovenin Serie A 1. Juventus 25-60

2. Lazio 24-56

3. Internazionale 24-54

4. Atalanta Bergamo 24-45

