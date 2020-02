Erling Haaland heeft zijn indrukwekkende serie doelpunten zaterdag voortgezet. Het negentienjarige toptalent hielp Borussia Dortmund met zijn twaalfde treffer sinds zijn komst aan een 0-2-zege bij Werder Bremen.

Haaland maakte halverwege de tweede helft de 0-2 voor Dortmund. De Noor tikte een voorzet van Achraf Hakimi hard binnen. Daarmee bracht hij zijn doelpuntentotaal in de Bundesliga al op negen.

Dinsdag leidde Haaland zijn ploeg met twee goals naar een 2-1-zege op Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League en eerder scoorde hij ook eenmaal in de DFB-Pokal.

Een kwartier voor het doelpunt van Haaland, die in de winterstop overkwam van Red Bull Salzburg, had Dan-Axel Zagadou de score bij een corner geopend voor Dortmund. Bij degradatiekandidaat Werder deed Davy Klaassen de hele wedstrijd mee.

Door de overwinning neemt Dortmund de tweede plek in de Bundesliga in ieder geval voor enkele uren over van RB Leipzig, dat om 18.30 uur op bezoek gaat bij Schalke 04. De achterstand van 'BVB' op koploper Bayern München, dat vrijdag met 3-2 won van SC Paderborn, bedraagt vier punten.

Alfred Schreuder pakte met 1899 Hoffenheim op de valreep een punt bij Borussia Mönchengladbach: 1-1. Lucas Ribeiro tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker, nadat Alassane Pléa een kwartier eerder nog een penalty had gemist voor Gladbach.

Hertha BSC leed voor eigen publiek een pijnlijke 0-5-nederlaag tegen FC Köln. Karim Rekik maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg en Kingsley Ehizibue deed dat bij de bezoekers.

