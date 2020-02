Chelsea-manager Frank Lampard is woedend dat de VAR verzuimde om een rode kaart te geven aan Giovani Lo Celso van Tottenham Hotspur. Chelsea won de Londense derby zaterdag met 2-1.

Lo Celso trapte met zijn noppen voluit op het scheenbeen van Chelsea-verdediger Cesar Azpilicueta. Scheidsrechter Michael Oliver zag de overtreding over het hoofd en de VAR besloot na terugkijken van de beelden niet in te grijpen.

Na de wedstrijd meldde het hoofd van de videoscheidsrechters dat er wel een rode kaart gegeven had moeten worden en dat dit niet gebeurd was door een menselijke fout van de betreffende VAR.

"Die fout toegeven is niet voldoende", zei een duidelijk geagiteerde Lampard tegen BT Sport. "Het spijt me, maar er zijn twee VAR's die meekijken. Dan moet je dit gewoon zien en bestraffen."

'Deze tackle was een benenbreker'

Op het moment dat Lo Celso kort na rust zijn onbestrafte overtreding beging, stond Chelsea al met 2-0 voor. De overwinning kwam ondanks een late tegentreffer van de 'Spurs' niet meer in gevaar.

"Gelukkig hebben we gewonnen, want het is lastiger om over de arbitrage te praten als je verloren hebt. Dan zeggen mensen dat je excuses zoekt", aldus Lampard.

"Iedereen in de voetbalwereld zag dat dit rood was. Ik haat het om om rode kaarten te vragen, maar nu werd de gezondheid van mijn speler in gevaar gebracht. Deze tackle was een benenbreker, daar is geen twijfel over."

In de Premier League is veel kritiek op de VAR, die dit seizoen voor het eerst ingezet wordt. De overtreding van Lo Celso was volgens Lampard bij uitstek een moment waarop de VAR zijn waarde kon bewijzen. "Voor de scheidsrechter op het veld is het niet makkelijk om alles te zien. De VAR is er nou juist om hem op dit soort momenten te helpen."

