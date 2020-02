Er heeft zich vrijdag tijdens het duel tussen Bayern München en SC Paderborn 07 (3-2) een schokkende gebeurtenis voorgedaan. Het veertien maanden oude nichtje van Paderborn-speler Streli Mamba zakte op de tribunes in de Allianz Arena in elkaar en overleed.

Het meisje werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar haar dood kon door de hulpdiensten niet voorkomen worden.

Mamba had een basisplaats tegen Bayern München en werd in de 53e minuut gewisseld. Het is niet bekend in welke minuut het voorval met het nichtje van de aanvaller plaatsvond.

"De hele club is diep geschokt en betuigt zijn diepste medeleven aan de familie. We vragen om de privacy van hen en de speler te respecteren en zullen geen commentaar op dit incident geven", valt er te lezen op de site van Paderborn.

Bayern ontsnapte aan puntenverlies tegen Paderborn. De thuisclub verspeelde tot twee keer toe een voorsprong en maakte via Robert Lewandowski pas in de 88e minuut de winnende 3-2.

'Der Rekordmeister' gaat aan kop in de Bundesliga met vier punten voorsprong op RB Leipzig, dat zaterdag op bezoek gaat bij Schalke 04. Paderborn is de hekkensluiter met twee punten achterstand op nummer zestien Fortuna Düsseldorf.

