De wedstrijd op het tweede Italiaanse niveau tussen Ascoli en Cremonese is zaterdag afgelast. De autoriteiten in het noorden van Italië willen geen risico nemen met het oog op het coronavirus.

Vrijdag werden in Italië zestien nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus COVID-19 bekendgemaakt: veertien in de regio Lombardije in het noorden en twee in de aangrenzende regio Veneto. De lokale overheden bliezen alle openbare activiteiten af en nu gaat dus ook Ascoli-Cremonese in de Serie B niet door.

Ascoli-voorzitter Massimo Pulcinelli snapt niets van het besluit, zo liet hij direct via Instagram weten. "We leven in een absurd land dat wordt beheerd door onbekwamen. Het stadion is de minst gevaarlijke plek ter wereld", schreef hij.

Het coronavirus, dat nu ook is doorgedrongen tot in Europa, had al meer invloed op de sport. Zo werd de Formule 1-race in China verschoven en ging de Formule E-race in het land helemaal niet door. In het tennis trok China zich terug uit de Davis Cup - de ploeg kon het land niet uit - en werd ook een relatief klein vrouwentoernooi in de stad Xi'an afgelast.

Bovendien houdt de organisatie van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio de situatie scherp in de gaten. Het virus brak uit in China, waar het aantal besmettingen de 75.000 is gepasseerd. Het dodental nadert er de 2.500.