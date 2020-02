Chelsea heeft zaterdag in eigen huis de topper in de Premier League tegen Tottenham Hotspur met 2-1 gewonnen, in een duel dat werd overschaduwd door een opmerkelijke beslissing van de VAR. Patrick van Aanholt bezorgde Crystal Palace een zege.

Chelsea kwam in de 15e minuut op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Olivier Giroud, die een rebound verzilverde, en verdubbelde in de 48e minuut de score dankzij een treffer van Marcos Alonso, die de bal kundig in de verre hoek schoof.

Tottenham kwam in de 89e minuut terug tot 2-1 via een onfortuinlijke eigen goal van Antonio Rüdiger en ging daarna met man en macht op zoek naar de 2-2, maar die bleef tot opluchting van de spelers van Chelsea uit.

De bezoekers mochten niet klagen dat het met elf man van het veld stapte. Giovani Lo Celso ging halverwege de tweede helft op het been staan van César Azpilicueta, maar de VAR zag er na bestudering van de beelden opvallend genoeg geen kaart in.

Chelsea boekte na vier wedstrijden weer eens een overwinning in de competitie en verstevigde de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. De voorsprong op nummer vijf Tottenham bedraagt vier punten.

Patrick van Aanholt loopt juichend weg na zijn rake vrije trap namens Crystal Palace tegen Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

Van Aanholt bezorgt Crystal Palace zege

Van Aanholt hielp later op de dag Crystal Palace voor eigen publiek langs Newcastle United. De verdediger, die in de winterstop nog in de concrete belangstelling stond van PSV, was verantwoordelijk voor het enige doelpunt: 1-0.

De als linksback spelende Van Aanholt schoot in de blessuretijd van de eerste helft een vrije trap binnen en is met dertien treffers de vaakst scorende verdediger van Crystal Palace in de geschiedenis van de Premier League.

Sheffield United deed slechte zaken in de strijd om de vierde plaats. De verrassing van dit seizoen moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel thuis tegen Brighton & Hove Albion en heeft net als Tottenham vier punten achterstand op Chelsea.

Verder waren er zeges voor Burnley (3-0 tegen AFC Bournemouth) en Southampton (2-0 tegen Aston Villa). Bij Burnley-Bournemouth was er een opmerkelijk moment, nadat de VAR een goal van Bournemouth afkeurde en aan de andere kant een strafschop gaf aan Burnley, waaruit de 2-0 viel.

