Chelsea heeft zaterdag de sportieve crisis bezworen. De ploeg van manager Frank Lampard won in eigen huis met 2-1 van Tottenham Hotspur, in een duel dat werd overschaduwd door een opmerkelijke beslissing van de videoscheidsrechter (VAR).

Chelsea kwam in de vijftiende minuut op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Olivier Giroud, die een rebound verzilverde, en verdubbelde in de 48e minuut de score dankzij een treffer van Marcos Alonso, die de bal kundig in de verre hoek schoof.

Tottenham kwam in de 89e minuut terug tot 2-1 via een eigen goal van Antonio Rüdiger en ging daarna met man en macht op zoek naar de 2-2, maar die bleef tot opluchting van de spelers van Chelsea uit.

Bij Tottenham had Steven Bergwijn een basisplaats. De oud-PSV'er, die bij zijn nieuwe club voortvarend begon met een goal tegen Manchester City, kwam niet echt in het stuk voor en werd in de 78e minuut gewisseld ten faveure van Dele Alli.

Lo Celso gaat op been staan van Azpilicueta

Tottenham mocht niet mopperen dat het met elf man van het veld stapte. Giovani Lo Celso ging halverwege de tweede helft op het been staan van César Azpilicueta, maar de VAR zag er na bestudering van de beelden opvallend genoeg geen kaart in.

Chelsea boekte na vier wedstrijden weer eens een overwinning in de Premier League, waarmee het gemor op Stamford Bridge zal minderen. Tottenham was juist al vier wedstrijden ongeslagen in de competitie.

De 'Blues' verstevigden door de zege bovendien de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League. De voorsprong op nummer vijf Tottenham bedraagt nu vier punten.

