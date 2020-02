RKC Waalwijk-aanvoerder Mario Bilate is helemaal klaar met de VAR. De aanvaller snapt er niets van dat zijn ploeg vrijdag tegen Sparta Rotterdam (0-1-verlies) geen strafschop kreeg.

In de tweede helft leek Sparta-aanvoerder Adil Auassar onnodig hands te maken bij een luchtduel, maar na bestudering van de beelden besloot de videoarbiter om niet in te grijpen.

"Het zit ons nooit mee. Ik snap niet waarom de VAR dit niet ziet. Kom op man. Het is elke keer hetzelfde", foeterde de 28-jarige Bilate tegen FOX Sports.

"Tegen Heerenveen werden we genaaid en tegen Fortuna Sittard werden we ook genaaid, toen stond Mark Diemers 86 meter buitenspel. Dit was gewoon een handsbal."

Als het aan Bilate ligt, wordt de videoarbiter afgeschaft. "Wéér wordt ons een cruciaal moment ontnomen door de VAR. Het was overduidelijk. Als ik het vanaf hier kan zien, moeten zij het ook kunnen zien. Ik snap niet waarom die VAR er nog is."

Scheidsrechter Joey Kooij geeft RKC'er Tijjani Reijnders een gele kaart. RKC speelde in speciale carnavalsshirts. (Foto: Pro Shots)

Auassar: 'Was heel dom'

Spartaan Auassar gaf min of meer toe dat hij hands maakte. "Ik weet wel dat ik heel dom mijn hand uitstak. Ik weet niet waarom mijn hand de lucht in ging, ik snap niet waarom ik dat deed", zei hij.

De wedstrijd tussen RKC en Sparta was heel belangrijk in de strijd tegen degradatie. Sparta is dankzij de overwinning in het Mandemakers Stadion de nummer negen van de Eredivisie en hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken.

Het RKC van trainer Fred Grim leed al de achttiende nederlaag in 24 speelrondes en is hekkensluiter. De achterstand op de zestiende plek, die geen rechtstreekse degradatie betekent, is tien punten.

