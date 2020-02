Bayern München heeft vrijdag pas in de slotfase de overwinning op hekkensluiter Paderborn veiliggesteld. De koploper in de Duitse Bundesliga won dankzij onder meer twee doelpunten van topscorer Robert Lewandowski.

Serge Gnabry zette Bayern München in de eerste helft op voorsprong met een bekeken schuiver in de verre hoek, maar Paderborn kwam nog voor rust op gelijke hoogte door een blunder van Manuel Neuer. De doelman kwam te laat uit zijn doel op een hoge pass vanuit het middenveld en bood daarmee Dennis Srbeny een niet te missen kans (1-1).

Halverwege de tweede helft leek Lewandowski Bayern de zege te bezorgen. Met een droge volley tekende hij voor zijn 24e competitietreffer van het seizoen. Nog geen vijf minuten later kwam Paderborn toch langszij via Sven Michel.

Twee minuten voor tijd was het toch nog raak voor Bayern. Lewandowski was het eindstation van een vloeiende aanval en tikte van dichtbij de winnende 3-2 binnen voor de thuisclub. De Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee was toen net binnen de lijnen gekomen.

Door de overwinning blijft Bayern München koploper in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen koestert een voorsprong van vier punten op nummer twee RB Leipzig, dat zaterdag op bezoek gaat bij Schalke 04.

Aanvoerder Lorenzo Insigne viert zijn doelpunt voor Napoli tegen Brescia uitbundig. (Foto: Getty Images)

Napoli maakt achterstand goed

In de Italiaanse Serie A maakte Napoli een achterstand goed tegen laagvlieger Brescia. De Napolitanen wonnen met 1-2 en stijgen voorlopig naar de zesde plaats op de ranglijst, die aan het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de voorronde van de Europa League.

De avond begon nog dramatisch voor Napoli, waar Dries Mertens in de basis startte. Jhon Chancellor scoorde met een snoeiharde kopbal uit een hoekschop. Na rust was het de beurt aan de bezoekers uit Napels. Lorenzo Insigne benutte eerst een strafschop, waarna Fabian Ruiz met een fraai krulschot Napoli de drie punten schonk.

Bij Brescia was er gewoon plaats voor Mario Balotelli in de punt van de aanval. De 29-jarige spits is in Italië in opspraak geraakt door een vermeende verkrachtingszaak, waarover vooralsnog alleen Italiaanse media berichtten.

Een vrouw zou aangifte hebben gedaan tegen Balotelli van verkrachting. De Italiaanse international stelt dat hij in de zomer van 2017 met wederzijds goedvinden seks heeft gehad met de toen minderjarige vrouw en beweert dat hij wordt afgeperst. Op 24 maart staat een voorlopige hoorzitting gepland in het Italiaanse Vicenza.

Bekijk de uitslagen, programma en stand in de Serie A