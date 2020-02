Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira heeft vrijdag een hoofdrol voor zich opgeëist tegen FC Den Bosch, de club waar hij eerder dit seizoen door fans racistisch bejegend werd. Als invaller had hij een belangrijk aandeel in een spectaculaire 6-4-zege. Verder boekte koploper SC Cambuur de vijfde zege op rij.

Moreira viel na een uur in, bij een 2-2-stand. Hij zag zijn ploeg vervolgens met 2-3 en 3-4 achterkomen, maar stal in de slotfase de show. Uit zijn scherpe corner zorgde Elías Már Ómarsson - de aanvaller schampte de bal - voor 5-4 en vlak voor tijd gaf Moreira ook de assist bij de 6-4 van Rai Vloet.

Het betekende voor Moreira sportieve revanche in een wedstrijd tegen FC Den Bosch, waar hij eerder dit seizoen het mikpunt was van racisme. De club werd onlangs voor het veelbesproken incident bestraft met twee thuiswedstrijden zonder de fanatieke aanhang.

In het eigen Van Donge & De Roo Stadion stond Excelsior bij rust met 2-0 voor dankzij Ómarsson en Vloet. Na rust kwam Den Bosch sterk terug door drie goals van Pedro Marques en één van Danny Verbeek, maar Luigi Bruins (strafschop), Stijn Meijer, Moreira en Vloet stelden de zege voor de thuisploeg veilig.

Het scorebord in het Van Donge & De Roo Stadion. (Foto: Pro Shots)

Cambuur en De Graafschap maken geen fout

Koploper Cambuur kwam tegen Roda JC na krap een half uur op voorsprong dankzij een doelpunt van Robert Mühren. Na rust verzorgde de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (22 goals) de assist bij de treffer van Michel Breij. De 2-0-zege op de Limburgers is de vijfde overwinning op rij voor de ploeg van trainer Henk de Jong.

Nummer twee De Graafschap beleefde een hectische avond bij FC Dordrecht. De Doetinchemmers keken al na twintig minuten tegen een achterstand aan door een wonderschoon afstandsschot van Robin Polley, waarna Javier Vet en Daryl van Mieghem nog voor rust de score omdraaiden aan de Krommedijk.

Na de 1-2 van Van Mieghem stuurde Kevin Blom FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham naar de tribune, omdat Van den Ham verhaal ging halen bij de grensrechter. Diezelfde Blom haakte in de rust af met een blessure. Zijn invaller Michael Eijgelsheim gaf De Graafschap-speler Mohamed Hamdaoui nog rood.

Met de jongste basiself aller tijden won Jong Ajax moeizaam bij Helmond Sport. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag, die gemiddeld 18 jaar en 204 dagen oud was, zegevierde met 0-2 dankzij doelpunten van Sontje Hansen en Alex Mendez.

Verder won Go Ahead Eagles van NEC (2-1), boekte NAC tegen Almere City zijn tweede zege op rij (1-0), bleven Jong PSV en TOP Oss in evenwicht (1-1) en boog Telstar dankzij twee treffers van Reda Kharchouch een achterstand om in een overwinning op MVV (2-1).

SC Cambuur is bezig aan een sterke serie. (Foto: Pro Shots)

