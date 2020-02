SC Cambuur en De Graafschap hebben vrijdag geen misstap begaan in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen wonnen in eigen huis met 2-0 van Roda JC, terwijl 'De Superboeren' een moeizame zege boekten bij FC Dordrecht. Spektakel was er bij Excelsior-FC Den Bosch (6-4).

Koploper Cambuur kwam al na krap een half uur op voorsprong tegen Roda JC dankzij een doelpunt van Robert Mühren. Na rust verzorgde de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (22 goals) de assist bij de treffer van Michel Breij. De zege op de Limburgers is de vijfde overwinning op rij voor de ploeg van trainer Henk de Jong.

Nummer twee De Graafschap beleefde een hectische avond bij FC Dordrecht. De Doetinchemmers keken al na twintig minuten tegen een achterstand aan door een wonderschoon afstandsschot van Robin Polley, waarna Javier Vet en Daryl van Mieghem nog voor rust de score omdraaiden aan de Krommedijk.

Na de 1-2 van Van Mieghem stuurde Kevin Blom FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham naar de tribune, omdat Van den Ham verhaal ging halen bij de grensrechter. Diezelfde Blom haakte in de rust af met een blessure. Zijn invaller Michael Eijgelsheim toonde in 69e minuut de rode kaart voor De Graafschap-speler Mohamed Hamdaoui, die fors doorhaalde op zijn tegenstander. Daar bleef het bij in Dordrecht.

Excelsior maakte er een spektakel van thuis tegen FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Doelpuntenregen bij Excelsior-FC Den Bosch

Bij Excelsior-FC Den Bosch regende het doelpunten. De Rotterdammers wonnen uiteindelijk met 6-4, nadat zij eerst een 2-0-voorsprong uit handen gaven. Na de 3-3 van Luigi Bruins kwamen de tien Brabanders (rood Jordy van der Winden) weer op voorsprong, maar door goals van Joël Zwarts, Ahmad Mendes Moreira en Rai Vloet pakte Excelsior toch de volle buit in Kralingen.

Met de jongste basiself aller tijden won Jong Ajax moeizaam bij Helmond Sport. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag, die gemiddeld 18 jaar en 204 dagen oud was, zegevierde met 0-2 dankzij doelpunten van Sontje Hansen en Alex Mendez.

Verder won Go Ahead Eagles van NEC (2-1), boekte NAC tegen Almere City zijn tweede zege op rij (1-0), bleven Jong PSV en TOP Oss in evenwicht (1-1) en draaide Telstar dankzij twee treffers van Reda Kharchouch een achterstand om in een overwinning op MVV (2-1).