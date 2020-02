Sparta Rotterdam heeft vrijdag afstand genomen van de degradatiezone in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser won met 0-1 op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk.

Patrick Joosten kroonde zich tot matchwinner. De huurling van FC Utrecht zorgde in de 32e minuut voor het enige doelpunt van de kwalitatief niet hoogstaande, maar wel spannende wedstrijd.

Sparta steeg door de zege ten koste van sc Heerenveen en Hearcles Alemlo van de elfde naar de negende plaats op de ranglijst en vergrootte het gat met nummer zestien PEC Zwolle tot acht punten.

RKC heeft door de nieuwe nederlaag langzamerhand een klein wonder nodig om degradatie te ontlopen. De Waalwijkers hebben liefst tien punten achterstand op PEC.

RKC Waalwijk trad tegen Sparta Rotterdam eenmalig aan in speciale carnavalshirts. (Foto: Pro Shots)

Sparta bovenliggende partij tegen RKC

Sparta maakte tegen RKC, dat eenmalig in speciale carnavalshirts speelde, ook het meeste aanspraak op de overwinning. De bezoekers creëerden met name in de eerste helft veel kansen en gaven aan de andere kant weinig weg.

Nadat Deroy Duarte (goede redding Etienne Vaessen) en Joosten (bal verkeerd geraakt) van dichtbij misten, scoorde diezelfde Joosten na ruim een half uur wel. Hij sneed naar binnen en schoot via het lichaam van Daan Rienstra raak: 1-0.

RKC leek vlak daarna wel recht te hebben op een strafschop. Het had er alle schijn van dat Spartaan Adil Auassar een kopbal van Mario Bilate met zijn hand beroerde, maar zowel de scheidsrechter als de videoscheidsrechter VAR zag er niets in.

De thuisclub was vervolgens nog wel gevaarlijk via Richard van der Venne (te gehaast over) en Mario Bilate (gestuit op Ariel Harush), maar de 1-1 bleef uit, waardoor het er steeds somberder begint uit te zien voor de club.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie