ADO Den Haag-trainer Alan Pardew kan zich niet vinden in de kritiek op zijn persoon in de media. De 58-jarige Engelsman ontkent dat hij niet goed meer ligt bij de clubleiding en zijn spelers.

"Het is jammer dat dit alles gezegd wordt. En ook misleidend. Sinds ik hier ben zijn er al speculaties. Over spelers die ik gehaald heb, maar ook over problemen tussen Nederlandse en Engelse spelers", zegt Pardew vrijdag tegen Omroep West.

"Het is totaal niet waar dat er twee groepen zijn. Dat de Engelse spelers apart zitten van de Nederlandse spelers. De Engelse jongens zijn warm ontvangen. We kunnen eigenlijk alleen maar van deze onzinverhalen afkomen als we punten gaan pakken."

Pardew werd in de winterstop door ADO aangesteld als opvolger van de opgestapte Alfons Groenendijk en haalde liefst negen nieuwe spelers. Het merendeel bleek echter al snel niet van toegevoegde waarde en zit op de bank, waardoor het gemor de afgelopen weken toenam in het Cars Jeans Stadion.

ADO Den Haag-trainer Alan Pardew in conclaaf met verdediger Dion Malone. (Foto: Pro Shots)

'Niet vaak als tactisch onbenul weggezet'

Pardew begon nog wel goed bij ADO met een zege op RKC Waalwijk, maar verloor vervolgens drie van de vier wedstrijden en stevent met de Hagenaars af op directe degradatie uit de Eredivisie.

"Als trainer word je vaak bekritiseerd om de manier waarop je je team laat spelen, maar het is niet vaak gebeurd dat ik als tactisch onbenul ben weggezet", doelde hij op een column in De Telegraaf.

"Ik ben binnengehaald om de ploeg te behoeden voor degradatie en dat probeer ik te doen. Het is nog zoeken geblazen naar de juiste balans in het elftal. De tijd dringt, maar ik heb er vertrouwen in dat we het tij weten te keren."

ADO staat na 22 speelrondes zeventiende in de Eredivisie met een achterstand van vijf punten op nummer zestien PEC Zwolle, dat een play-offplek bezet. De groengele formatie gaat zaterdag op bezoek bij nummer tien sc Heerenveen.

