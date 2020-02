De voetbalsters van de nationale ploeg van de Verenigde Staten hebben donderdagavond (lokale tijd) een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse voetbalbond USSF. De regerend wereldkampioen eist een schadevergoeding van ruim 60 miljoen euro voor 'genderdiscriminatie'.

De 28 aangesloten voetbalsters, onder wie Alex Morgan, willen een gelijke beloning tussen de mannen- en vrouwenploeg. Bemiddelingspogingen daarover tussen de spelersraad en de Amerikaanse voetbalbond zijn in een eerder stadium geklapt, waarop nu een juridisch gevecht gaande is tussen beide partijen.

"De onbetwiste feiten tonen aan dat de USSF minder geld betaalt aan spelers van het vrouwenteam dan aan die van het mannenteam voor hetzelfde werk", schrijven de speelsters in een document. "Deze verschillen zijn niet gebaseerd op objectieve feiten, maar op genderstereotypering."

De beloningsstructuur is het onderwerp van geschil tussen de USFF en de Amerikaanse voetbalploeg. De USSF claimt dat de voetbalsters een contract hebben ondertekend waarbij ze "aanzienlijke" voordelen kregen ten opzichte van de mannen.

Volgens de USSF krijgen de vrouwen gegarandeerde jaarsalarissen, medische en tandheelkundige verzekeringen, betaalde kinderopvanghulp, betaalde zwangerschaps- en ouderschapsverlof, ontslagvergoedingen, salarisverlenging tijdens blessures en toegang tot een pensioenplan.

De Amerikaanse voetbalsters kroonden zich in de zomer van 2019 ten koste van Nederland tot wereldkampioen. (Foto Pro Shots)

Rechtszaak dient op 5 mei

Molly Levinson, die namens de speelsters als woordvoerder optreden, zegt in een aanvullende verklaring dat een gelijke beloning voor de USSF in een recentelijke onderhandeling "geen optie was, ongeacht de beloningsstructuur". De rechtszaak dient op 5 mei in Los Angeles.

De Amerikaanse voetbalvrouwen kroonden zich in 2019 ten koste van Nederland voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. De ploeg bereidt zich op dit moment voor op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.