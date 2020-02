Leganés-trainer Javier Aguirre baalt ontzettend van het vertrek van zijn spits Martin Braithwaite naar FC Barcelona. De Catalanen kregen van de Spaanse voetbalbond toestemming om de Deen buiten de transferperiode te halen.

"Ik denk dat ze ons flink hebben genaaid, maar wat kan ik doen? Moet ik gaan huilen?", zei Aguirre vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zaterdag tegen koploper Real Madrid.

Barcelona was op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerden Luis Suárez en Ousmane Dembélé. De regels staan in Spanje toe dat een club in zo'n geval buiten de window een speler mag aantrekken. Voorwaarde daarbij is wel dat de speler uit de Spaanse competitie komt of clubloos is.

Braithwaite was voor Barcelona eenvoudig op te halen bij Leganés omdat hij een ontsnappingsclausule van 18 miljoen euro in zijn contract had staan. Leganés kon daardoor niets inbrengen tegen de overgang en mag zelf nu de markt niet op.

"Barcelona profiteert optimaal van deze oneerlijke regel. De benadeelde partij is uiteindelijk Leganés. Ik ben behoorlijk van slag door het vertrek van Martin, maar dat was ik zeker ook door de transfer vorige maand van Youssef En-Nesyri naar Sevilla", aldus Aguirre.

Leganés-trainer Javier Aguirre. (Foto: Pro Shots)

Braithwaite speelde sinds een jaar voor Leganés

Braithwaite speelde sinds ruim een jaar voor Leganés, dat hem eerst een half jaar huurde van Middlesbrough en hem vervolgens voor 5 miljoen euro definitief overnam. Hij kwam namens Leganés tot 27 duels, acht doelpunten en één assist.

De 39-voudig international van Denemarken, die in het verleden ook het shirt droeg van Esbjerg fB, Toulouse en Bordeaux, kan zaterdag al zijn debuut maken als Barcelona het in eigen huis opneemt tegen Eibar.

Barcelona polste in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller ook onder anderen Dusan Tadic, maar Ajax wilde zijn aanvoerder niet laten gaan en bovendien zag de Serviër zelf ook niets in een tussentijdse overstap.

Het Barcelona van Frenkie de Jong staat op een punt achterstand van Real tweede in La Liga. Leganés is de nummer negentien en voorlaatst en moet dus vrezen voor degradatie naar de Segunda División A.

