Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft met de nodige spot gereageerd op een brief van een tienjarige fan van Manchester United. De jonge supporter uit Ierland klaagde dat Liverpool te veel wedstrijden wint in de Premier League.

"Als jij nog negen wedstrijden wint, is Liverpool het langst ongeslagen in de historie van het Engelse voetbal. Voor een fan van Manchester United is dat erg jammer", schrijft Daragh Curley, die als onderdeel van een schoolproject de brief mocht opstellen.

"Laat Liverpool alsjeblief verliezen. Je hoeft alleen maar de andere ploeg te laten scoren. Ik hoop dat ik je overtuigd hebt om de titel niet te winnen, net als geen enkele andere wedstrijd", besluit de United-fan zijn boodschap.

Tot verrassing van de tienjarige Curley reageerde Klopp via een aangetekende brief op zijn schrijfsel. De Duitse manager is onder de indruk van de passie van de jonge Ier, maar zegt niet aan het verzoek te kunnen voldoen.

"Ik heb geen keuze. Ik moet alles in het werk stellen om Liverpool te laten winnen. Miljoenen mensen wereldwijd willen ook dat dit gebeurt, dus ik wil hen niet teleurstellen."

Eerste nederlaag in ruim twee maanden

Liverpool voldeed afgelopen dinsdag wel aan het verzoek van Curley. De ploeg van Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum verloor met 1-0 van Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Het was de eerste nederlaag sinds 17 december 2019, toen Aston Villa met 5-0 te sterk was in het toernooi om de League Cup.

In de competitie is Liverpool hard op weg om voor het eerste sinds 1990 landskampioen te worden in Engeland. 'The Reds' zijn na 26 wedstrijden nog ongeslagen in de Premier League en hebben een voorsprong van 22 punten op nummer twee Manchester City. Maandag ontvangt de ploeg van manager Klopp West Ham United (aftrap 21.00 uur).