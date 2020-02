Heracles Almelo is niet van plan om Ajax zondag op dezelfde manier te bestrijden als Getafe donderdag deed in de Europa League. Trainer Frank Wormuth ergerde zich stevig aan het theatrale gedrag van de Spanjaarden, die wel met 2-0 wonnen.

"Wij willen en kunnen de wapens van Getafe niet gebruiken. Dit had niets met voetbal te maken. Het is de bedoeling dat je met twee teams een voetbalwedstrijd speelt, maar dit ging nergens over", zegt Wormuth vrijdag tegen TC Tubantia.

De spelers van Getafe frustreerden de Ajacieden behoorlijk door veelvuldig op de grond te liggen en het nodige misbaar te maken richting de arbitrage. Ajax kwam mede daardoor niet in zijn spel en creëerde geen enkele goede kans.

"Ik wil het als coach niet hebben dat een speler doet alsof zijn hoofd er is afgehakt, en dertig seconden later rent hij alweer vrolijk over het veld. Ik wil het niet hebben dat mijn spelers zulke overtredingen maken en aan de lopende band schwalbes maken", aldus Wormuth.

"Ik heb me enorm gestoord aan het spel van Getafe en ja, dan kan iedereen wel roepen dat de spelers van Ajax daar niet in mee moeten gaan, maar dat zijn ook mensen. Blijf onder zulke omstandigheden en na zulke provocaties maar eens rustig."

Getafe-spits Deyverson provoceert de spelers van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Bereidheid om te lopen voorbeeld voor ons'

Ajax zal door de pijnlijke nederlaag tegen Getafe niet vol zelfvertrouwen afreizen naar Almelo. De hoofdstedelingen zijn bovendien wellicht al een beetje in gedachten bij de return donderdag in eigen huis tegen de nummer drie van La Liga.

"De bereidheid om te lopen, om kilometers af te leggen, was een voorbeeld voor ons. Dat was een ongelooflijke prestatie van Getafe en dat moeten wij ook zien te bewerkstelligen. Maar veel andere zaken vond ik dus unfair", vertelt Wormuth.

Heracles bewaart goede herinneringen aan de laatste twee thuiswedstrijden tegen Ajax. De Tukkers wonnen in het seizoen 2017/2018 met 2-1 na een 0-1-achterstand en vorig seizoen met 1-0.

Het duel tussen Heracles en Ajax begint zondag om 16.45 uur in Erve Asito en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Ajax gaat na 22 speelrondes aan kop in de Eredivisie en Heracles is terug te vinden op de negende plaats.

