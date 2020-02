FC Utrecht-trainer John van den Brom heeft spijt van zijn woede-uitbarsting richting de arbitrage na afloop van de uitwedstrijd tegen Willem II (1-1) van vorige week. Hij kreeg meteen ook de nodige verwijten van zijn familie.

Van den Brom ging na de late 1-1 flink tekeer tegen de arbitrage, omdat hij vond dat het doelpunt had moeten worden afgekeurd. Op beelden was te horen dat hij vierde official Marc Nagtegaal "je bent een schijterd, jij" toeriep en vervolgens "wat een lul, joh" mompelde richting zijn staf, doelend op scheidsrechter Siemen Mulder.

"Ik ben daar natuurlijk door veel mensen op gewezen. En dan kijk je in eerste instantie naar je gezin en je familie. Het doet best pijn als je je moeder huilend aan de telefoon hebt en ze zegt: 'Jongen, hou er nu eens een keer mee op, ik heb al zo vaak gezegd dat dat niet thuishoort op een voetbalveld'", aldus Van den Brom vrijdag tegen het AD.

"Het komt wel extra binnen als je moeder van tachtig dat zegt. Ik was maandagochtend even bij mijn kleine nichtje van negen en zij zei: 'John, je hebt lelijke dingen gezegd op tv.' Dat wist je al, maar het is wel de voorbeeldfunctie waarvan we bewust moeten zijn. Daar betekenen we ook heel veel goede en mooie dingen in, maar daar hoort dit niet in thuis."

FC Utrecht-trainer John van den Brom ontvangt van scheidsrechter Siemen Mulder een gele kaart wegens te fel protesteren. (Foto: Pro Shots)

Van den Brom voor één duel geschorst

Mulder sprak na het duel ook al zijn onvrede uit over het gedrag van Van den Brom. "Ik heb via via gehoord wat er is geroepen en gezegd. Ik moet de beelden nog terugzien, maar als ik meerdere keren voor 'dikke lul' word uitgescholden... Volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan", zei hij.

Van den Brom werd dinsdag door de tuchtcommissie van de KNVB voor twee duels, waarvan één geschorst, naar aanleiding van zijn tirade richting de arbitrage. Hij moet daardoor zondag op de tribune plaatsnemen tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

"Het is de aard van het beestje, dat je soms zo reageert. Het is moeilijk te accepteren als je vindt dat er iets is gebeurd wat onrechtmatig is. Maar het blijft dom. Je bent 53 jaar, uiteindelijk moet je leren van je fouten. Dat heb ik in dat opzicht dus nog steeds niet gedaan", vertelt Van den Brom.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie