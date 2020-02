Het is op bestuurlijk vlak onrustig bij Helmond Sport. Wegens een verschil van inzicht bij de plannen voor een nieuw stadion is voorzitter Frans Stienen vrijdag opgestapt. Ook waarnemend secretaris Renee Hoekman vertrok.

Helmond Sport heeft al jaren plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Eind oktober 2017 gaf de gemeenteraad groen licht voor een 55 miljoen euro kostend plan om Sportpark De Braak te vernieuwen.

Op het multifunctionele complex moeten ook onder meer een sporthal en onderwijsfaciliteiten komen, waarbij het de bedoeling is dat Helmond Sport als huurder van het stadion gaat samenwerken met amateurverenigingen en een scholengroep.

Inmiddels zijn er binnen Helmond Sport vragen over de destijds gestelde voorwaarden. Een deel van het bestuur wil daarover in gesprek met de gemeente, maar daar waren voorzitter Stienen en secretaris Hoekman het niet mee eens. Het is nog niet duidelijk wat hun vertrek op korte termijn voor Helmond Sport en het project betekent.

Helmond Sport bungelt al jaren onder in de Eerste Divisie. Dit seizoen is de ploeg van trainer Wil Boessen na 26 speelrondes hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

