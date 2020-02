Ernest Faber heeft een goed gevoel over de weg die hij met PSV is ingeslagen. De coach won de laatste twee wedstrijden met zijn ploeg, die zondag tegen Vitesse een nieuwe test ondergaat.

"Afgaande op de laatste weken ziet het er goed uit. Als je twee keer wint, is iedereen positief. Het is aan ons om tegen Vitesse te laten zien hoe ver we gegroeid zijn. Het is een mooie uitdaging", zei Faber vrijdag op zijn perspraatje.

"Iedereen was een tijdje terug vrij sceptisch en we zouden het moeilijk gaan krijgen. We hebben daar goed op gereageerd en goed gespeeld. We creëren heel veel kansen en hebben weinig weggegeven. Het zou mooi zijn als we dat zondag weer kunnen bevestigen."

Faber koos er in de laatste twee wedstrijden voor om Sam Lammers in de spits te zetten en Ryan Thomas daarachter te laten spelen. Het leidde tot overwinningen op Willem II (3-0) en ADO Den Haag (0-3).

Sam Lammers en Ryan Thomas vormden de laatste wedstrijden het spitsenkoppel van PSV. (Foto: Pro Shots)

'Moeten weer stapjes maken'

Op de al langer geblesseerde Donyell Malen na beschikt Faber over een fitte PSV-selectie, waarmee hij de stijgende lijn in het GelreDome tegen Vitesse hoopt door te trekken.

"We hebben nu een paar keer gewonnen en stapjes gemaakt. Die stapjes moeten we nu wéér maken. We komen van ver en hebben iets bereikt, maar moeten niet vergeten hoe", aldus de trainer.

PSV is achter Ajax, AZ en Feyenoord de nummer vier van de Eredivisie. Vitesse heeft vier punten minder en staat zesde. Vitesse-PSV begint zondag om 14.30 uur.

