De Nederlandse media concluderen vrijdag dat Ajax in het Europa League-duel met Getafe op een naïeve manier ten onder is gegaan. De Amsterdammers verloren met 2-0, waardoor een einde van het Europese seizoen dreigt.

"Ajax stapt in álle valkuilen", kopt De Telegraaf. De krant zag dat de ploeg van trainer Erik ten Hag zich geen raad wist met het theater van de spelers van Getafe. "De wedstrijd die intern bij Ajax de moeilijkheidsgraad 'FC Utrecht-uit plus' kreeg, bleek inderdaad een loodzware opgave", wordt er geschreven.

"Vanwege Getafe - dat de Ajax-spelers als een stel onvermoeibare steekvliegen op de huid zat - maar ook door het merendeel van de Ajacieden zelf, die het duel ondanks alle waarschuwingen vooraf te lichtzinnig opnamen, in balbezit te slordig waren en veel te weinig lef toonden."

Het AD trekt min of meer dezelfde conclusie. "In alles liet Getafe zien waar Ajax vooraf zo voor gewaarschuwd was. Een ploeg die werkelijk alles doet om de tegenstander uit het spel te brengen. Klagen, overtredingen maken, maar óók met een enorme dosis energie en agressiviteit spelen."

"Ajax wist zich in de eerste helft totaal geen raad met de zwerm wespen die over het veld vloog. Geen moment kregen de Amsterdammers grip op de wedstrijd. Verzorgd spel op balbezit is de manier om Getafe terug te dringen, maar daar was totaal geen sprake van."

Ryan Babel was de Getafe-spelers beu en liet dat blijken door het theatrale gedrag van de Kameroener Allan Nyom te kopiëren. Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van zijn actie.

'Getafe-Ajax was een schande voor het voetbal'

Ook de Volkskrant zag dat Ajax hopeloos ten onder ging. "Op de avond dat de catwalk van de Champions League was ingeruild voor de loopgraven van de Europa League, liet Ajax zich wegzetten als een haveloos leger dat snakt naar verlossing. Getafe-Ajax was een verschrikking, een schande voor het voetbal, een ritueel van aanstellerij en onbeschoftheid", is er te lezen.

"Het ontbrak er nog aan dat ze in het stadion met de naam Coliseum de leeuwen loslieten, dat de acteurs elkaar letterlijk verscheurden. Al scheelde het weinig. En dan te bedenken dat er nog een vertoning komt tussen de clubs, over een week in Amsterdam."

Als we Het Parool mogen geloven, komt het volgende week bij de return in de Johan Cruijff ArenA niet meer goed. "Ajax verkeert in een te matige vorm om het antivoetbal van Getafe de mond te snoeren. De terugkeer van Daley Blind en Hakim Ziyech gaf het elftal ook geen vleugels."

Daley Blind druipt af na de nederlaag tegen Getafe. (Foto: Pro Shots)

Spaanse media juist positief over Getafe

In tegenstelling tot de Nederlandse media maakt de Spaanse pers minder een punt van het gedrag van de Getafe-spelers. "Getafe is puur en moeilijk te verslaan. Het was een magische avond die niemand zal vergeten", schrijft Mundo Deportivo.

Ook Marca tilt niet zwaar aan de manier waarop Getafe won. "Trainer José Bordalás deed het op zijn eigen manier en volgens zijn eigen stijl. In Spanje zijn we daaraan gewend en Europees gezien was het misschien nog wel effectiever."

In tegenstelling tot Ajax heeft AZ een betere uitgangspositie voor de return van volgende week. De Alkmaarders speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen het Oostenrijkse LASK.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League