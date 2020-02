Doelman Marco Bizot put veel vertrouwen uit de inzet waarmee AZ donderdag in eigen huis tegen LASK speelde. De Alkmaarders konden in de slotfase van het heenduel in de eerste knock-outfase van de Europa League nog een gelijkspel (1-1) afdwingen.

De late gelijkmaker van Teun Koopmeiners voorkwam de derde nederlaag op rij voor AZ. Door verlies tegen NAC Breda (1-3 in de beker) en FC Twente (2-0 in de Eredivisie) liep de formatie van coach Arne Slot vorige week veel schade op.

"De beker hebben we cadeau gedaan en ook in de competitie hadden een minder resultaat. Doodzonde natuurlijk", zei Bizot tegen NU.nl. "Tegen LASK heb ik weer een AZ gezien dat met elf man aanvalt, met elf man verdedigt en er alles aan doet om tegentreffers te voorkomen."

"Als we deze spirit vasthouden, dan gaan we nog onwijs veel punten pakken in de Eredivisie", voorspelde Bizot. "En hopelijk ook volgende week een mooi resultaat in de return in Oostenrijk."

Bizot tikt een inzet van LASK over de lat. (Foto: Pro Shots)

Bizot vroeg oud-doelman om raad

Met slechts zeventien tegentreffers heeft AZ de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. Bizot, die zich als derde keeper in de kijker speelde bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman, incasseerde bovendien slechts elf van die zeventien doelpunten. Na een vroege rode kaart tegen Sparta (3-0-verlies) was hij geschorst tegen Willem II (1-3-nederlaag).

Toch ging Bizot (28) na de mindere fase vorige week bij zichzelf te rade. "We hebben veel gesproken en hard getraind. Ik ben zelf ook aan de slag gegaan en heb mensen van buitenaf ingezet om me te verbeteren."

Met een oud-doelman (Bizot wilde niet vertellen om wie het gaat) werkte de keeper aan details. "Ik heb iemand ingeschakeld die kritisch kan zijn. Wat kan ik nog beter doen? Wat kan er anders, om ervoor te zorgen dat we nog minder goals tegen krijgen?"

"Deze oud-keeper kan heel goed naar techniek kijken. Er is altijd ruimte voor verbetering en kleine dingetjes kunnen een heel groot verschil maken. Ik wil mezelf altijd blijven ontwikkelen. Het is voor mij een enorme aanwinst, ik ben tevreden."

Bizot speelt zondag met AZ in de Eredivisie tegen PEC Zwolle en donderdag is de return in Linz tegen LASK.