Hoewel Ajax en AZ donderdag niet wonnen in Europees verband, heeft de magere oogst weinig gevolgen voor Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst: ons land staat nog altijd stevig op plek negen.

De 2-0-nederlaag van Ajax bij Getafe en het 1-1-gelijkspel van AZ tegen LASK leveren Nederland 0,2 punten voor de coëfficiëntenlijst op. De concurrentie deed het echter niet veel beter.

Nummer acht België, dat een flinke marge heeft ten opzichte van Nederland, heeft eveneens nog twee clubs die meedoen in Europa. Club Brugge en KAA Gent veroverden samen eveneens 0,2 punten voor de ranking.

Van de overige concurrenten kwam nummer tien Oekraïne iets dichterbij (+0,4 punten), terwijl nummer elf Turkije geen punten verzamelde. Oostenrijk, dat twaalfde staat, pakte net als Nederland 0,2 punt. Oekraïne en Turkije zijn nog met één club Europees actief, de Oostenrijkers met twee.

Een Europese zege levert twee punten voor de coëfficiëntenlijst op en een gelijkspel één punt. De veroverde punten worden vervolgens gedeeld door het aantal clubs waar het land het Europese seizoen mee is begonnen. In het geval van Nederland zijn dat er vijf.

Het is voor Nederland vooral belangrijk om in de top tien van de coëfficiëntenlijst te blijven, wat wel lijkt te gaan lukken. Dat betekent namelijk dat de kampioen van 2021 zich voor de groepsfase van de Champions League plaatst. Dat geldt waarschijnlijk ook voor plek elf, al moet de Champions League-winnaar in de competitie dan wel op een plek eindigen die ook recht geeft op deelname.