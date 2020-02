Ryan Babel ergerde zich donderdag ontzettend aan de spelers van Getafe. De aanvaller van Ajax uitte dat in de tweede helft van het verloren Europa League-duel (2-0) op een bijzondere manier: hij imiteerde het gedrag van de Kameroener Allan Nyom.

Nyom rolde na contact met Babel theatraal over de grond, waarna de Ajacied hem nadeed. Enkele seconden later deed hij de Getafe-speler ook na toen die naar de kant strompelde.

"Of ik het weer zou doen? Dat weet ik niet, het was een momentopname. Ik vond op dat moment dat die gast heel erg overdreef en ik kreeg daardoor een gele kaart", aldus de 33-jarige Babel bij FOX Sports.

"Misschien hebben we ons te veel laten provoceren. Het probleem van Ajax is vaak dat we er niet net zo veel strijd in gooien en ons laten aftroeven. Dat was nu niet per se zo, maar op cruciale momenten liet de scheidsrechter zich foppen door de tegenstander. Dat maakte Getafe sterker vandaag. Ik was er vrij snel klaar mee."

'We moeten ook naar onszelf kijken'

De van Galatasaray gehuurde Babel vindt dat Ajax de nederlaag echter niet alleen maar kan afschuiven op het gedrag van de Getafe-spelers: hij zag zijn eigen ploeg ook tekortschieten

"We moeten ook absoluut naar onszelf kijken. Bij vlagen spelen we aardig, maar het was niet goed genoeg. Er is veel om te analyseren voor volgende week en hopelijk kunnen we het dan goed maken. Los van of we goed met het gedrag van Getafe zijn omgegaan: we kregen twee knullige goals tegen. Ik was niet per se onder de indruk van Getafe. Ik zie nog perspectief."

De return tussen Ajax en Getafe is volgende week donderdag in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 21.00 uur.

