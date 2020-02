Hoewel 1-1 in een thuiswedstrijd geen gunstig resultaat is voor een return, waren de spelers en trainer van AZ donderdag redelijk tevreden na het gelijkspel tegen LASK. Ze zien nog genoeg perspectief voor de return van volgende week in Oostenrijk.

"De bal was soms net een granaat", zei AZ-verdediger Jonas Svensson na het duel in de tweede ronde van de Europa League tegen NUsport. "Hij ging hoog door de lucht van de ene naar de andere kant, iedereen leek hem steeds snel weer kwijt te willen."

AZ was dit seizoen vaak een ploeg waar liefhebbers van konden genieten door het spelplezier en fraaie combinatiespel, maar tegen LASK moest er strijd geleverd worden.

"Het was niet fraai, maar soms is voetbal zo", zei Svensson. "We hebben wedstrijden gehad met fantastisch voetbal, maar vandaag moesten we heel hard werken."

Jonas Svensson (links) is na afloop redelijk tevreden met 1-1 tegen LASK.

AZ-trainer Slot: 'De bal was structureel in de lucht'

AZ-trainer Arne Slot had zijn ploeg voorbereid op een fysieke krachtproef met de koploper van de Oostenrijkse Bundesliga. "De bal was structureel in de lucht, terwijl het onze grootste kwaliteit is als we de bal over de grond rond kunnen laten gaan. Maar LASK maakte ons het voetballen onmogelijk, dat wisten we van tevoren."

Door al die hoge ballen kwam LASK veel in de duels met AZ, die de fysiek sterkere Oostenrijkers vaak wisten te winnen. Bijvoorbeeld bij de 0-1 na een klein half uur, die viel nadat AZ een verre inworp niet weg kreeg.

"Het wedstrijdbeeld liep zoals we vooraf hadden ingeschat", zei Slot. "De 'tweede bal' winnen was heel belangrijk. Heel jammer dat we zo die goal weggaven."

AZ-trainer Arne Slot. (Foto: Pro Shots)

'Mooi dat het ons weer lukt om in laatste minuten te scoren'

De trainer zag ook dat zijn ploeg verder niet veel kansen weggaf. "Het is ons best een paar keer gelukt om onder de druk uit te spelen. In de tien wedstrijden van LASK die ik vooraf geanalyseerd heb, zag ik dat maar heel weinig ploegen doen."

Zijn spelers moesten "niet het idee moesten hebben dat ze tegen LASK lekker konden voetballen", benadrukte Slot vooraf. "Het is gewoon heel hard werken en hopen dat er vijf, zes of zeven momenten komen waar op je je voetballende kwaliteiten kan tonen."

"Daar moet je wel mentaal klaar voor zijn en niet gefrustreerd raken doordat je 85 minuten lang alleen maar hebt moeten werken tegen een ploeg die je het voetbal onmogelijk maakt."

Dat AZ in de 86e minuut uit een strafschop van Teun Koopmeiners op 1-1 kwam, stemde Slot dan ook tevreden. "Mooi en bijzonder dat het ons voor de zoveelste keer lukt in de Europa League om in de laatste minuten nog te scoren", refereerde de trainer aan miraculeuze ontsnappingen in eerdere duels met Antwerp en Partizan. "Ook vandaag hebben we het tot de laatste seconden geprobeerd. Dat geeft het gevoel dat er in de return ook iets mogelijk is."

Vreugde bij AZ na de late gelijkmaker van Teun Koopmeiners. (Foto: Pro Shots)

Svensson voorspelt ook in Oostenrijk zware wedstrijd

Svensson houdt eveneens goede hoop om de laatste zestien in de Europa League te bereiken. "We geven elkaar geen schouderklopjes in de kleedkamer na dit gelijkspel, maar we hebben ook weer geen shit-gevoel."

"Het wordt volgende week wéér een heel zware wedstrijd tegen een volwassen tegenstander. Maar ons gevoel is positief." LASK-AZ begint volgende week donderdag om 18.55 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League