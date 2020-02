Teun Koopmeiners houdt gemengde gevoelens over aan het 1-1-gelijkspel van AZ tegen LASK in de tweede ronde van de Europa League. De aanvoerder schoot zijn ploeg in de slotfase uit een penalty op gelijke hoogte.

"Het is dubbel. Het liefst winnen we natuurlijk, maar gezien het spelbeeld moeten we blij zijn dat we in ieder geval nog een resultaat hebben gehaald voor volgende week", concludeerde Koopmeiners na de wedstrijd bij FOX Sports.

AZ begon nog goed aan de wedstrijd, maar kwam halverwege de eerste helft op achterstand door een treffer van Marko Raguz. Koopmeiners baalde van de manier waarop het tegendoelpunt tot stand kwam.

"De start verliep volgens plan", analyseerde hij. "Maar we hebben zo gehamerd op hun gevaarlijke inworpen en dan valt-ie daaruit toch binnen. In de rust spraken we elkaar ook aan van: hoe kan dit nou?"

"Het is heel makkelijk om te roepen dat het scherper moet. Maar we moeten gewoon dekken en onze duels winnen. Zo simpel is het."

Teun Koopmeiners juicht na zijn rake strafschop tegen LASK. (Foto: Pro Shots)

'We moeten volgende week een tandje beter'

Lange tijd kon AZ weinig tegenover het spel van LASK stellen, maar enkele minuten voor tijd kwam de thuisploeg toch nog op gelijke hoogte. De bal ging op de stip na hands van James Holland, waarna Koopmeiners het buitenkansje benutte.

Ondanks die late treffer heeft AZ een lastige uitgangspositie voor de return van volgende week in Oostenrijk. Koopmeiners realiseert zich dat zijn ploeg volgende week een tandje bij moet schakelen.

"Het moet volgende week echt anders, want dit is volgende week alleen goed voor een verlenging. We moeten het dan een tandje beter doen dan vandaag", besloot hij.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League