AZ is met een 1-1-gelijkspel moeizaam begonnen aan het tweeluik met LASK in de tweede ronde van de Europa League. Een late strafschop van Teun Koopmeiners voorkwam de derde nederlaag op rij voor de Alkmaarders.

AZ kwam in het AFAS Stadion voor rust op achterstand via Marko Raguz. De thuisploeg kon daar in de lange tijd weinig tegenoverstellen, tot Koopmeiners in de slotfase een strafschop benutte.

Ondanks die late treffer heeft AZ een lastige uitgangspositie voor de return van volgende week in Linz. Vorige week werd de ploeg van trainer Arne Slot al uitgeschakeld in de beker door NAC Breda (1-3) en na de competitienederlaag tegen FC Twente (2-0) van zaterdag is de achterstand op koploper Ajax opgelopen tot zes punten.

Eerder op donderdag verloor Ajax met 2-0 op bezoek bij Getafe. De laatste twee overgebleven Nederlandse clubs krijgen volgende week donderdag in de return de zware opdracht om toch nog de laatste zestien van de Europa League te halen.

De spelers van AZ vieren de late gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

VAR draait vroege penalty AZ terug

De avond leek nog zeer voortvarend te beginnen voor AZ, want al in de eerste minuut gaf de Finse arbiter Mattias Gestranius een strafschop nadat Myron Boadu op de hak werd getrapt.

Koopmeiners stond al lange tijd klaar om de penalty te nemen, voordat de VAR ingreep omdat de overtreding net buiten het 16 metergebied begaan was. In tegenstelling tot de groepsfase van de Europa League wordt het hulpmiddel in de knock-outfase wel ingezet.

Voor Koopmeiners resteerde alleen een vrije trap van randje zestien, die werd gekeerd door LASK-doelman Alexander Schlager. Het zou de enige kans van AZ in de eerste helft blijven. Ook LASK kreeg maar weinig mogelijkheden, maar wist wél te scoren. De lange spits Raguz stond behoorlijk vrij na een verre inworp en schoot via de voet van Ramon Leeuwin raak: 0-1.

AZ-doelman Marco Bizot had eerder al gered toen René Renner vanuit een moeilijke hoek kon schieten en verijdelde kort voor rust ook een kans van Dominik Frieser die kon schieten na een fout van AZ-verdediger Jonas Svensson.

LASK opende in de 26e minuut de score in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

AZ krijgt in slotfase wel penalty na ingrijpen VAR

Ook in de tweede helft moest Bizot enkele keren handelend optreden bij kansen voor de fysiek sterkere Oostenrijkers, die eerder dit seizoen al afrekenden met PSV (0-0 in Eindhoven, 4-1 in Linz).

Pas in het laatste kwartier liet AZ eindelijk weer wat zien. Calvin Stengs draaide enkele tegenstanders dol en bediende Oussama Idrissi, die zijn inzet in de korte hoek gekeerd zag door Schlager.

Kort daarna kreeg AZ wel een strafschop na tussenkomst van de VAR, die constateerde dat James Holland de bal met zijn arm toucheerde. Koopmeiners schoot vanaf 11 meter gedecideerd raak en zorgde ervoor dat AZ nog mag hopen op een vervolg in Europa.