Ajax-trainer Erik ten Hag vindt dat zijn spelers donderdagavond bij vlagen slimmer om hadden moeten gaan met de provocaties van Getafe. De Amsterdammers, die slecht voor de dag kwamen in Spanje, lieten zich uit de tent lokken en verloren het Europa League-duel met 2-0.

"We hadden vaker ons hoofd erbij moeten houden en niet mee moeten gaan in hun emotie en opportunisme", zei Ten Hag na de wedstrijd tegen FOX Sports. "Het is duidelijk dat ze alles uit de kast halen en het hele theater voorbij komt, maar daar moeten wij niet op ingaan."

Ajax had het bijzonder lastig met de spelers van Getafe, die de fysieke duels opzochten en om het minste of geringste naar de grond doken. Deyverson opende in de 37e minuut de score en in blessuretijd maakte Kennedy er ook nog 2-0 van.

Hoewel Ajax aanvallend machteloos was tegen de nummer drie van Spanje en geen enkel schot op doel loste, weigerde Ten Hag zijn spelers af te vallen. "We kunnen vele malen beter dan we op de mat hebben gelegd, maar we hebben in de eerste helft wel wat mogelijkheden gehad. Getafe was toen nog frisser en dat maakte het moeilijker."

De spelers van Ajax druipen af na de nederlaag in Getafe. (Foto: Pro Shots)

'Moeten leren van deze lessen'

De ploeg van Ten Hag was gewaarschuwd voor het treffen met Getafe, dat in de competitie alleen FC Barcelona en Real Madrid voor zich hoeft te dulden en erom bekendstaat ploegen uit de tent te kunnen lokken met provocaties en stevige duels.

"Al die andere ploegen hebben dezelfde problemen gehad als wij", benadrukte Ten Hag. "Er waren fases dat we er wel uit konden komen, maar dan hadden we langer aan de bal moeten blijven. Het is belangrijk om niet te ongeduldig te worden, want dan kan je wél kansen creëren."

Door de 2-0-nederlaag wacht Ajax volgende week in de Johan Cruijff ArenA een hels karwei om de achtste finales van de Europa League te bereiken. "We hebben veel betere spelers op het veld staan dan ze vandaag lieten zien. Het is belangrijk dat we leren van de lessen van vandaag."