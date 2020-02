Daley Blind ergerde zich donderdagavond flink aan de manier waarop de spelers van Getafe zich gedroegen tegen Ajax in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Spanjaarden ontregelden de Amsterdammers met fysiek spel en provocaties en wonnen met 2-0, waardoor Ajax op de rand van uitschakeling staat.

"Getafe is een heel vervelende ploeg om tegen te spelen en dat wisten we. De spelers gingen continu naar de grond", zei Blind na het heenduel bij de Spanjaarden tegen Ajax TV. "Het is frustrerend dat je niks doet en de scheids overal intrapt. Hij had de wedstrijd totaal niet onder controle."

"Dat zijn geen dingen waar we ons aan moeten ergeren, maar dat is soms lastig. We moeten wel kritisch zijn op onszelf. Wat we vandaag hebben laten zien, is niet het positiespel dat we kunnen spelen en we kunnen onszelf verwijten dat we te weinig kansen hebben gecreëerd. Te veel spelers waren niet goed genoeg aanwezig."

Ajax liet zich niet alleen uit de tent lokken door de spelers van Getafe, maar was aanvallend ook machteloos. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die voor rust op achterstand kwam, loste de hele wedstrijd geen enkel schot op doel en incasseerde in blessuretijd ook nog de 2-0 door een van richting veranderd schot.

Daley Blind en zijn ploeggenoten druipen af in Getafe. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen onze borst natmaken'

Blind, die weer volledig is hersteld van een ontstoken hartspier en tegen Getafe terugkeerde in de basis, weet waar het aan schortte bij Ajax. "We hielden de bal niet lang genoeg in de ploeg. Daarnaast hadden we ons meer moeten focussen op de momenten dat we wel aan voetballen toe konden komen."

Voor Ajax betekende het verlies in Spanje de eerste Europese uitnederlaag sinds augustus 2017, toen Rosenborg BK met 3-2 te sterk was in de play-offs van de Europa League. De return tegen Getafe staat volgende week op het programma.

"Dit was een frustrerende wedstrijd, maar het is zeker nog niet gespeeld. Thuis zijn we sterk en er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Ik denk ook dat wij voetballend een veel betere ploeg zijn, al is dit een vervelend team en een goede tegenstander. We kunnen onze borst natmaken."

