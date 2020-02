Luuk de Jong heeft donderdag met een assist een bijdrage geleverd aan een 1-1-gelijkspel van Sevilla bij CFR Cluj in de tweede ronde van de Europa League. In België hield Ruud Vormer met Club Brugge Manchester United op 1-1.

Sevilla kwam in Roemenië na een klein uur spelen op achterstand tegen Cluj door een penalty van Ciprian Deac. De bal ging op de stip na hands van Jules Koundé.

Acht minuten voor tijd bracht Sevilla de stand in evenwicht. Youssef En Nesyri tikte de bal in het open doel nadat De Jong, die de hele wedstrijd speelde, de bal breed legde.

In het Jan Breydelstadion kwam Club Brugge na een kwartier op voorsprong tegen United. Na een verre uittrap van Simon Mignolet lobde Emmanuel Dennis de bal over de uit zijn doel gekomen Sergio Romero.

Anthony Martial tekende twintig minuten later voor de gelijkmaker. De Fransman profiteerde van geklungel in de Belgische defensie en rondde een solo vanaf de middenlijn doeltreffend af. Na rust kwam Vormer in het veld bij Brugge, maar gescoord werd er niet meer in de tweede helft.

Ruud Vormer hield met Club Brugge Manchester United op een gelijkspel. (Foto: Pro Shots)

Eriksen helpt Inter met eerste treffer aan winst

In Bulgarije won Internazionale met 0-2 bij Ludogorets. Christian Eriksen opende twintig minuten voor tijd de score en maakte zijn eerste goal in dienst van de 'Nerazzurri'. Romelu Lukaku bepaalde in blessuretijd uit een strafschop de eindstand.

Eintracht Frankfurt haalde voor eigen publiek uit tegen Red Bull Salzburg: 4-1. Daichi Kamada was goed voor een hattrick bij de Duitsers, waarbij Bas Dost ontbrak vanwege een liesblessure. Voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic maakte de vierde treffer voor de thuisploeg.

Invaller Eljero Elia verloor met Istanbul Basaksehir bij Sporting CP (3-1), Celtic speelde met de Nederlander Jeremie Frimpong in de basis gelijk bij FC Kopenhagen (1-1) en Shakhtar Donetsk klopte Benfica met 2-1.

