Ajax heeft donderdag slechte zaken gedaan tegen Getafe in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Amsterdammers hadden niks in te brengen in de heenwedstrijd in de voorstad van Madrid en verloren met 2-0.

Aanvaller Deyverson tekende in de 37e minuut voor de openingstreffer. Ajax was aanvallend machteloos op Spaanse bodem en incasseerde in blessuretijd ook nog de 2-0 (goal Kenedy), waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag volgende week in de return flink aan de bak moet om uitschakeling te voorkomen.

Het is de eerste keer sinds augustus 2017 dat Ajax een uitwedstrijd in Europa verliest. De ploeg van de toenmalige coach Marcel Keizer ging toen in de play-offs van de Europa League met 3-2 onderuit bij het Noorse Rosenborg BK.

Ajax, dat voor de winterstop in de groepsfase van de Champions League uitkwam, begon tegen Getafe vanwege de schorsing van André Onana met Bruno Varela onder de lat. Er was ook weer een basisplaats voor Daley Blind, die terug is na een ontstoken hartspier en een centraal duo vormde met Edson Álvarez.

Naast Ajax komt AZ donderdag in actie in de zestiende finales van de Europa League. De Alkmaarders zijn om 21.00 uur voor eigen publiek begonnen aan de heenwedstrijd tegen LASK.

De spelers van Ajax klagen bij de scheidsrechter over de spelers van Getafe. (Foto: Pro Shots)

Kansen voor Ajax blijven uit in Madrid

In de openingsfase van de wedstrijd was het vooral aftasten voor beide ploegen. Ajax zocht de ruimte achter de verdediging van Getafe en de thuisploeg deelde wat speldenprikjes uit zonder serieus gevaarlijk te worden. Varela leek na tien minuten wel een kans van Getafe in te leiden na een riskante inspeelpass, maar de vervanger van Onana kwam met de schrik vrij.

Niet lang daarna trad Varela een stuk beter op door een afstandsschot van Marc Cucurella uit de hoek te tikken. Ajax slaagde er daarentegen maar niet in tot een mogelijkheid te komen tegen het stugge Getafe, dat zoals verwacht de fysieke duels opzocht en op verschillende manieren tijd probeerde te rekken.

Nadat de huidige nummer drie van Spanje in de dertigste minuut verzuimde de 1-0 te maken - de uitgebroken Nemanja Maksimovic nam de bal niet goed mee waardoor Varela kon ingrijpen - was het even later alsnog raak. De verdedigers van Ajax stonden niet op te letten bij een vrije trap, waardoor de vrijstaande Deyverson na een goede pass van Mathias Olivera raak schoot.

De Braziliaanse doelpuntenmaker ging daarna theatraal naar de grond omdat hij werd geraakt door een aansteker, waardoor de wedstrijd minutenlang stillag. Ook in de extra tijd van de eerste helft bleef Ajax in aanvallend opzicht machteloos, waardoor de Amsterdammers zonder schot op doel de kleedkamers opzochten.

Deyverson schiet in vrijstaande positie de 1-0 binnen. (Foto: Pro Shots)

Ajax laat zich uit tent lokken tegen Getafe

Voor Deyverson was dat het moment om het uitvak nog eens op te zoeken, wat hem op geel kwam te staan. Door het provocerende gedrag van de Getafe-spelers, die elke mogelijkheid aangrepen om naar de grond te gaan, liet Ajax zich volledig uit te tent lokken en dat kwam het spel van de bezoekers niet ten goede.

Ook na rust kwam Ajax er offensief zelden goed uit en creëerde het lange tijd geen enkele kans. Getafe liet ook weinig zien, maar de thuisploeg loste in ieder geval nog wel een schot op doel. De zwakke poging van Cucurella in de 74e minuut was echter een prooi voor Varela.

Met Klaas-Jan Huntelaar als invaller probeerde Ten Hag twintig minuten tijd nog wat te forceren, maar dat sorteerde geen effect. Huntelaar kreeg nog wel een schietkans uit een moeilijke hoek, maar zag zijn rollertje naast gaan. Pijnlijk genoeg was dat de beste mogelijkheid van de wedstrijd voor Ajax.

Getafe bleef eenvoudig overeind en maakte de uitgangspositie voor de return in blessuretijd nog iets beter. Invaller Kenedy ging ervandoor na balverlies van invaller Perr Schuurs en hij schoot de bal via Sergiño Dest achter Varela, waardoor Ajax volgende week in de Johan Cruijff ArenA een hels karwei wacht.

