Ramon Leeuwin en Hakon Evjen zijn de meest opvallende basisspelers bij AZ, dat het in de Europa League opneemt tegen LASK. Het duel in het AFAS Stadion in Alkmaar begint om 21.00 uur.

AZ-coach Arne Slot heeft met name centraal achterin behoorlijk wat personele problemen voor het duel in de tweede ronde van de Europa League. Ron Vlaar, Stijn Wuytens en Pantelis Hatzidiakos ontbreken door blessures. Bovendien is middenvelder Fredrik Midtsjø geschorst.

Slot doet vanwege al die afwezigheden een beroep op Leeuwin. De 32-jarige verdediger staat pas voor de tweede keer in de basis, nadat hij in januari werd overgenomen van Odense BK. Leeuwin vormt het centrale duo met aanvoerder Teun Koopmeiners, die doorgaans op het middenveld speelt.

Evjen begint als rechtsbuiten aan het duel. Calvin Stengs zakt terug naar de middenlinie, waar de smaakmaker van AZ Dani de Wit en Jordy Clasie aan zijn zijde heeft.

Voor Evjen is het pas de eerste basisplaats in Alkmaarse dienst. De twintigjarige Noor, in 2019 verkozen tot grootste talent én voetballer van het jaar in Noorwegen, mocht alleen invallen in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-0).

De overwinning op RKC van eind januari is vooralsnog de laatste zege voor AZ, dat daarna verloor van NAC Breda (beker) en FC Twente (Eredivisie). LASK begint juist met veel vertrouwen aan de Europese ontmoeting, want de ploeg veroverde vrijdag de koppositie in de Oostenrijkse Bundesliga met een knappe 2-3-zege op Red Bull Salzburg.

Haakon Evjen staat voor de eerste keer in de basis bij AZ. (Foto: Pro Shots)

AZ treft met Holland oude bekende

Bij LASK heeft James Holland een basisplaats op het middenveld. De dertigjarige Australiër stond van 2009 tot 2011 bij AZ onder contract, maar speelde geen enkel competitieduel voor de club.

AZ-LASK staat onder leiding van de Finse arbiter Mattias Gestranius. De return in Linz is volgende week donderdag.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Clasie, Stengs, De Wit; Evjen, Boadu, Idrissi.

Opstelling LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Rantfl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.