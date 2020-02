AZ-LASK ·

86' GOAL AZ! 1-1



Teun Koopmeiners schiet AZ in de slotfase op gelijke hoogte met LASK. De aanvoerder, penaltyspecialist van beroep, stuurt LASK-doelman Schlager de verkeerde hoek in. Een belangrijke treffer voor de Alkmaarders, die ingeleid wordt door de eerste VAR-ingreep voor een Nederlandse club in het Europa League-toernooi.