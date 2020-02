AZ-LASK Linz ·

De spelers van AZ staan te trappelen in de Alkmaarse catacomben als de tonen van 'Retteketeteketet, hup AZ!' uit de speakers klinken. Over enkele minuten gaat de wedstrijd tussen AZ en LASK Linz van start in een dakloos stadion, waar een hoosbui is overgetrokken.