Club Brugge-Manchester United ·

15' GOAL Club Brugge! 1-0



Een sensatie hangt in de lucht in Brugge. Bij een hoge pass van doelman Simon Mignolet denkt zijn Manchester United-collega Sergio Romero de bal onschadelijk te kunnen maken, maar Emmanuel Dennis is er veel eerder bij en wipt het speeltuig fraai over de Argentijn heen. Een pijnlijke inschattingsfout van de goalie. Manchester United moet in de achtervolging.