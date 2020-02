Ajax begint donderdag met Daley Blind en Hakim Ziyech aan de heenwedstrijd op bezoek bij Getafe in de tweede ronde van de Europa League. Beiden zijn fit genoeg bevonden om aan de aftrap te staan.

Zowel Blind (tweede helft) als Ziyech (eerste helft) deed zondag 45 minuten mee tegen RKC Waalwijk (3-0-zege), maar trainer Erik ten Hag wilde woensdag op zijn persconferentie niet zeggen of zijn sterspelers zouden starten tegen Getafe.

Blind, die kampte met hartproblemen, vormt samen met Edson Alvarez, die de voorkeur krijgt boven Perr Schuurs, het centrale verdedigingsduo, waardoor Lisandro Martinez ten koste van Carel Eiting doorschuift naar het middenveld.

Ziyech, die meteen na de winterstop een kuitblessure opliep, fungeert ook als middenvelder, waardoor Lassina Traoré de spits blijft en Dusan Tadic en Ryan Babel wederom de flankposities bezetten.

Getafe derde in La Liga

Getafe is dit seizoen dé verrassing in Spanje. De Madrilenen zijn achter Real Madrid en FC Barcelona knap derde in La Liga en staan bekend om het bij vlagen harde spel (de spelers kregen deze jaargang al 77 kaarten in de competitie).

Getafe-Ajax start donderdag om 18.55 uur in Coliseum Alfonso Pérez en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Ruddy Buquet. De Amsterdammers dragen rouwbanden vanwege de maandag overleden clubicoon Barry Hulshoff.

Er wordt voor het eerst in de knock-outfase van de Europa League gebruik gemaakt van de videoscheidsrechter (VAR). De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in de al uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Getafe: Soria; Suárez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Deyverson.

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Alvarez, Blind, Tagliafico; Martinez, Van de Beek, Ziyech; Tadic, Traoré, Babel.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League