Zwitserse autoriteiten hebben voorzitter Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain donderdag aangeklaagd. De naam van de Qatarees dook op in een in 2017 gestart onderzoek naar gesjoemel met televisierechten voor toernooien van de FIFA.

Al-Khelaifi wordt ervan verdacht dat hij Jérôme Valcke heeft aangezet tot criminele acties. De voormalige secretaris van de FIFA kreeg in 2016 al een schorsing van tien jaar opgelegd vanwege het sjoemelen met reiskostenvergoedingen, het verkopen van WK-kaartjes en het bewust onder de marktwaarde verkopen van tv-rechten.

De procureur-generaal in Zwitserland maakte donderdag bekend dat Al-Khelaifi, Valcke en een derde zakenman zijn aangeklaagd met betrekking tot de toewijzing van de uitzendrechten van FIFA-toernooien tussen 2018 en 2030, zoals WK's en edities van de Confederations Cup.

Zo zou Valcke een villa van Al-Khelaifi in Italië hebben betrokken zonder daar huur voor te betalen. Dat is opmerkelijk, aangezien de voorzitter van PSG ook de voorzitter van de BelN-mediagroep is, die de rechten van meerdere WK's in handen kreeg. De huursom van de villa op Sardinië wordt op maximaal 1,8 miljoen euro geschat.

Naast zijn rol als voorzitter van PSG en de BelN-mediagroep maakt Al-Khelaifi ook deel uit van het uitvoerend comité van de UEFA. Hij werd eerder al aangeklaagd vanwege corruptie rondom de toewijzing van de uitzendrechten van de WK's in 2026 en 2030, maar die aanklacht is komen te vervallen na een schikking met de FIFA.

In mei 2019 werd al bekend dat justitie in Frankrijk onderzoek doet naar Al Khelaifi, omdat hij een poging zou hebben gedaan om het WK atletiek van 2017 met smeergeld binnen te halen. De PSG-voorzitter zou 3,1 miljoen euro hebben overgemaakt aan Lamine Diack, de voormalige voorzitter van de internationale atletiekbond IAAF.