Siem de Jong vertrekt definitief bij Ajax. De 31-jarige middenvelder maakt transfervrij de overstap naar FC Cincinnati uit de Major League Soccer, meldt de Amerikaanse club donderdag.

De Jong had bij Ajax een aflopend contract. De Amsterdammers verlangen geen geld voor de routinier, die vlak na de winterstop tot twee keer toe een basisplaats had (tegen Spakenburg en FC Groningen), maar daarna alleen nog maar op de bank zat.

De zesvoudig international van het Nederlands elftal keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax, nadat hij eerder tussen 2007 en 2014 speelde bij de hoofdstedelingen. Hij kwam in zijn tweede periode dus sporadisch in actie en werd vorig seizoen nog uitgeleend aan het Australische Sydney FC.

"Toen Cincinnati mij hun plaatje voorschotelde van hoe de club aan het groeien is en hoe ze het team de komende jaren op willen bouwen, kreeg ik het gevoel dat dit een goede ervaring voor me zou zijn. Hopelijk kan ik de club helpen om iets speciaals neer te zetten", zegt De Jong op de website van Cincinnati.

Trainer Jans vertrokken bij Cincinnati

De Jong kende wel een uiterst succesvolle eerste periode bij Ajax. Hij maakte onder meer vier landstitels mee en in de kampioenswedstrijd van het seizoen 2010/2011 tegen FC Twente (3-1) hielp hij de club met twee goals aan de felbegeerde dertigste landstitel.

De geboren Zwitser droeg verder het shirt van Newcastle United en PSV. Hij wordt bij Cincinnati, waar Gerard Nijkamp de technisch directeur is, ploeggenoot van onder anderen Jürgen Locadia, die wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, en Maikel van der Werff.

Ron Jans was tot voor kort de trainer van Cincinnati, maar hij vertrok dinsdag nadat hij werd beschuldigd van racisme. Hij beweerde zelf het omstreden woord nigger meegezongen te hebben in de kleedkamer, maar de Amerikaanse spelersvakbond ontkende dat en Cincinnati liet weten dat er meer rond zijn persoon speelde.

Cincinnati is nog op zoek naar een opvolger van Jans. De MLS begint begin maart. Cincinnati eindigde vorig seizoen als laatste op het hoogste niveau in de Verenigde Staten, maar heeft door het aantrekken van De Jong en Locadia hoge ambities voor het komende seizoen.